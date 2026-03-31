OFICIAL para el Mundial 2026: FIFA confirma su decisión final con Irán y responde a Donald Trump tras golear a Costa Rica

"Sabemos cuál es la situación, muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede está en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", aseguró.Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que no podía garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní (Ffiri) comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México, aunque la FIFA no contempla cambios en las sedes confirmadas.