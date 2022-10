Viral: ¿Un Lamborghini o Argentina Campeón del Mundo? aficionados argentinos eligen lo que desean

“No, Argentina campeón del mundo, olvídate. Argentina Campeón del mundo con Messi a la cabeza. Aguante el Diego , Aguante Messi , me muero. Después me voy arrepentir cuando salga campeón, lo deseo mucho con Lionel a la cabeza siendo goleador” , comentó entre risas el hincha argentino, quien se encontraba viendo una colección de autos exóticos.

El aficionado sin pensarlo respondió, “ Argentina sale campeón del Mundo”. El tik toker le consultó si no aceptaba el Lamborghini, “ No, no para nada”, terminó diciendo el argentino.

MUNDIAL QATAR 2022

Argentina está en el grupo C del Mundial Qatar 2022 junto a México, Arabia Saudita y Polonia.

La Albiceleste debutará el próximo 22 de noviembre a las 4:00 am (hora de Honduras) ante la selección de Arabia Saudita.