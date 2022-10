¿Se pierde el Mundial? El desolador anuncio de Mourinho sobre la lesión que sufrió Dybala con la Roma

Son momentos de incertidumbre los que se viven en la selección argentina. Paulo Dybala se lesionó este domingo en el triunfo de la Roma sobre Lecee 2-1 por la novena jornada de la Serie A y su participación en el Mundial de Qatar peligra.

Sky Sport informó un día después que los estudios médicos arrojaron que el jugador sufre molestias en el cuádriceps femoral. De esta manera, Dybala podría estar fuera de las canchas hasta dos meses. La duración exacta de su recuperción la confirmará la resonancia magnética que se le realizará en las próximas horas.

La preocupación por la lesión del delantero aumentó luego de las declaraciones José Mourinho tras el partido. “¿Cómo está Dybala?, le consultaron al DT de la Roma. ‘‘Digo mal para no decir muy mal, pero lamentablemente es más malo que malo. Creo que no estará con nosotros hasta 2023″, respondió el luso.

‘‘No soy médico, no he hablado con uno, pero puedo decir por mi experiencia que es difícil. Incluso hablando con Paulo no tengo buenas sensaciones’’, añadió el entrenador.