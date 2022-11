El tenso cruce entre Lewandowski y un periodista argentino que preguntó por Messi: “¿Cuándo dije eso?”

“Messi decía que yo merecía ganar el Balón de Oro, pero no votó por mi para el premio The Best” dijo Lewandowski en enero .

El enviado especial de TYC Sports consultó a ‘Tito’ si saludaría a Lionel Messi , a quien enfrentará el próximo miércoles 30 de noviembre cuando sudamericanos y europeos se midan en el cierre el Grupo C, haciendo referencia a lo que Robert comentó sobre el ‘10’ tras las entregas de los galardones individuales del 2021.

Lewandowski, quien respondía en polaco a las preguntas que le hacían en inglés - hasta la pregunta en cuestión -, decidió extenderse entre risas e incomodidad cuando el periodista Lucas Beltramo hizo referencia supuestas críticas que había hecho hacia Messi en el pasado.

“¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de él”, contestó de manera tajante el futbolista blaugrana.

Y agregó: “¿Por qué no iba a saludarlo? Entre Messi y yo todo está bien. No tengo nada en contra de él, nunca lo he tenido”.