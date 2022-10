Sorpresa: Guardiola reveló en el Manchester City a su favorito para ganar el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar comenzará el próximo 20 de noviembre y la ansiedad entre los jugadores y aficionados es total. Mientras los técnicos definen la lista de 26 elementos que acompañaran a cada selección, hay varias figuras que se animan a señalar a su favorito para ganar el certamen.

Pep Guardiola dio a su candidato para conquistar la Copa del Mundo y lo hizo en el vestuario del Manchester City, según cuenta el delantero argentino Julián Álvarez.

En una íntima conversación, el entrenador catalán contradijo la opinión de sus pupilos sobre quién levantará el título. Así lo confesó Álvarez en una entrevista con el periodista Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, que recientemente fue publicada en STAR Plus.

“Uno de los primeros días estaban Pep, los portugueses y Rodri (español), y hablaban de las selecciones que podían llegar a ganar y yo no decía nada. Decían Portugal, Francia... todas selecciones de acá. Yo no decía nada. Y Guardiola les dijo: ‘¿saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada?’. Y me señaló a mí’’, cuenta Julián, lo que confirma que Guardiola confía más en el poderío ofensivo de la Albiceleste que el de la propia selección de su país, España.