Un simple huevo está impidiendo que Messi rompa un récord histórico en Instagram: ¿de qué se trata y cuál es la razón?

Las redes sociales han creado una campaña masiva para que Lionel Messi rompa un récord único que, en esta ocasión, no tiene nada que ver con lo futbolístico.

Se trata del posteo que hizo el capitán argentino con la Copa del Mundo horas después de la final del Mundial de Qatar, la cual quedó empatada 3-3 y terminó con victoria albiceleste desde la tanda de penales.

“¡¡¡¡¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, inició el texto de la publicación que tenía como foto principal a Leo, con una sonrisa inextinguible, elevando la copa.