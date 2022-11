Keylor Navas rompe el silencio y habla de su dura situación en el PSG: “No jugar es triste, no me gusta ser suplente”

Keylor Navas ya se unió a la plantilla de la selección de Costa Rica en Kuwait para preparar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Antes de esp tendrán un duelo amistoso ante Irak.

Navas se perfila como el portero titular, algo que en su club, el PSG, no tiene. El tico se pronunció sobre su situación y aseguró estar triste.

“Más que un cambio físico, mentalmente no jugar es triste, cuando se entrena bien, se esfuerza bien, se tiene la consciencia tranquilla. Llegó a un grupo donde todos confían en mí y es motivante, al final uno no puede esconder que me hubiese gustado llegar al Mundial jugando, pero es una motivación extra para este Mundial”, expresó ante los medios de comunicación.

Keylor Navas es claro, no le gusta ser suplente, pero sabe que la única forma de revertir la dura situación es trabajando y mostrando su nivel en la Copa del Mundo.