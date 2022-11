Kun Agüero se enoja porque no le permiten ver a Messi en Qatar: “Si no quieren que vaya, que me lo digan”

Previo al debut de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar, Sergio “Kun” Agüero llamó la atención al revelar que se le ha restringido el ingreso para ver a sus excompañeros.

Agüero denunció en un streaming que está teniendo problemas para visitar la concentración de la escuadra que dirige Lionel Scaloni: “Pregunté y viene de arriba. Igual no les gustó algo que opiné”.

VER: Descalabro de Argentina en el debut contra Arabia Saudita

Esto se lo dijo en su charla con el humorista Jero Freixas cuando le preguntó si ha podido reunirse con los campeones de América.

“No pude ver a la selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro”, aseveró Agüero.