Kun Agüero le cae con todo al Canelo Álvarez: “No debes de pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total”

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez levantó polvo y las redes sociales explotaron luego de sus últimos venenosos tuits en contra del seleccionado argentino, Leo Messi.

VER MÁS: Tablas de posiciones del Mundial de Qatar 2022

Canelo criticó al crack del PSG por presuntamente haber pateado la camiseta de la Selección Mexicana en los vestidores una vez finalizado el partido del sábado. Los mensajes en Twitter del azteca fueron replicados por muchas personalidades.

Pero sin duda las más connotadas fueron las del amigo de Leo Messi, Sergio Agüero, quien salió a su defensa, desencadenando una ola de dimes y diretes a través de redes sociales.

A través de un en vivo en Twitch, Agüero aseguró que probablemente alguien “le había calentado” la cabeza al boxeador y que simplemente había visto el video sin conocer el verdadero contexto, argumentando que Messi no era un “sujeto problemático”.

“A mí me dio bronca porque es Messi, es una persona que nunca contestó mal, nunca le dijo nada a nadie, es muy buen pibe y buscas a él, no, no, justo él, que es el más bueno, no lo conoces como persona”, comentó.