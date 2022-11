Messi se acuerda de Maradona previo al debut en Qatar: “Será raro no verlo en la tribuna, pero nos va a apoyar desde algún lado”

Leo Messi y la Selección de Argentina son una de las favoritas para poder coronarse en el Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste debuta este martes a las 4:00 am ante Arabia Saudita.

El capitán de Argentina recordó a uno de sus ídolos y del país, Diego Armando Maradona, debido a que este será el primer Mundial que se jugará el certamen luego de su muerte en el año 2021.

“Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”, expresó la Pulga.

Pero algo que valora es que a pesar de que no este físicamente, sabe que cuenta con su apoyo desde lo más alto: “Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”.