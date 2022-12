¡Conmovedor! El relato que hizo emocionar a Messi sobre su vida: ‘‘Antonela y yo nos pusimos a llorar...’’

“En los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas, cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada era la pregunta número uno porque estábamos desesperados, y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos. Eran las dos preguntas más fuertes’’, cuenta el escritor.

El ‘Pescadito’ Ruiz felicita a Messi, pero le recuerda el récord que le hace falta

“En la en la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. El rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene; en las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou. Se hace hablaba, había un rumor’’.

‘‘El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas las respondía con un sí, con un no, a veces decía ‘gracias’ y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga se comía todas las eses y decía ‘full’ en lugar de ‘falta’ y decía ‘gambeta’ en lugar de ‘regate’’, relata Casciari.

La respuesta de Messi

Un día después, el propio Messi se hizo eco de la historia y envió un mensaje al programa, lo cuál conmovió profundamente al escritor y a Andy Kusnetzoff, conductor del mismo, contando parte de la intimidad al momento de escuchar el emocionante relato.

“Anto me mostró lo de Hernán, lo que contó, lo que escribió. La verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque era algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo’’, fue el audio por WhatsApp que envió el delantero.

“Quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirles que lo escuchamos, que nos emocionamos. Me hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande ahí para todos y gracias, otra vez”, dijo un Messi, que con su audio también hizo derramar algunas lágrimas a Casciari.