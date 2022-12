Las explosivas declaraciones del “Loco” Gatti contra Messi pese a ganar el Mundial y revela quién es el mejor jugador del mundo

Hugo Gatti, quien fue seleccionado argentino y también exportero de Boca Juniors y Gimnasia, no se ha mordido la lengua para hablar de Lionel Messi tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.

A Gatti siempre se la ha conocido por ser muy polémico al momento de soltar unas declaraciones y esta vez no fue la excepción.

El argentino fue preguntado en el programa “El Chiringuito” sobre si ahora Messi puede ser considerado el mejor del mundo.

“¿Vos querés que a mí en Argentina me maten no? Y eso que me querés, mirá si no me quisieras”, respondió el Loco en una entrevista telefónica.

“Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, anticipó.