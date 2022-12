Qatar 2022: David Suazo está en el Mundial invitado por FIFA y revela quién es su favorito para ganar la copa

David Suazo piensa que se lo han merecido, “han jugado demostrando la calidad que tienen, solo un poquito podemos decir el traspié que tuvo Argentina contra Arabia Saudita, eso les dio una pauta de que el Mundial no iba a ser fácil, después hemos visto la grandeza del jugador que tiene como es Messi y todo el equipo”.

“El Argentina-Croacia no lo pude ver, solo por televisión porque llegué ya cuando había terminado el partido. Tanto Argentina como Francia han sido las dos selecciones que han mantenido la calidad y esas ganas de jugar”, dice el exjugador del Inter de Milán.

David Suazo siempre ha sido un digno representante de Honduras en el planeta fútbol y en un magno evento como un Mundial, no podía faltar su presencia. El histórico exfutbolista catracho se encuentra en Qatar para presenciar el cierre de la justa mundialista.

‘El Rey‘ David está feliz de ser tomado en cuenta por la FIFA, de ser un orgulloso abanderado de Honduras en el Mundial de Qatar, pese a la ausencia de la selección catracha en la justa mundialista.

“Me siento muy alegre y honorado porque formar parte de este grupo de jugadores es realmente orgulloso, esto se lo debo a todos mis compañeros que me ayudaron a ser el jugador que llegué a ser, a la Selección de Honduras que me hizo ver a nivel mundial y a todos los equipos en los que jugué. Me siento muy agradecido con Dios por estas lindas bendiciones”, comentó.