¡Inverosímil! El “plan sucio” de Argentina para aplastar a Croacia en Qatar 2022: “No tienen miedo de hacerlo”

- EL POLÉMICO ARTÍCULO -

”Escribir que los argentinos saben usar la suciedad en el juego no sería un bombazo, ya que esto lo han presenciado muchos que los han enfrentado durante décadas en campeonatos mundiales, pero en la víspera de las semifinales, llegan noticias escandalosas sobre su preparación para Croacia y los métodos que pretenden utilizar.

Un jugador argentino, según nos contaron, admitió ante sus compañeros de su club europeo que se les encomendó la tarea de provocar y dar instrucciones sobre cómo sacar de ritmo a los croatas. Ese mismo jugador, que es titular permanente de Argentina, en una videoconferencia con compañeros del club, además de las bromas y comentarios vistos hasta ahora en los estadios de Qatar, expresó su creencia de que volverá locos a los croatas. que los romperán y los derrotarán en 60 minutos. El ‘vestuario’ de ese club ha estado zumbando al respecto desde entonces.

No podemos decir qué pretenden hacer exactamente, pero sabemos cómo se comporta cualquiera cuando quiere molestar a su rival e influir en él para que empiece a cometer errores, a discutir, a sacar cartas. Esta es una táctica que ya se vio con Argentina en el partido contra Países Bajos, en un encuentro de alta tensión, y luego no se destacaron por su comportamiento. Es más. No tienen miedo de hacer lo que creen que les ayudará a tener éxito.

Los argentinos piensan que nuestra gente, especialmente algunos de ellos, tienen los nervios débiles, que no podrán mantener la cabeza cuando los pisotean, maldicen, tiran como ‘me acosté con tu mujer’, pellizcan y cosas por el estilo. Según las expectativas de ese jugador en una hora como máximo... Tardarán en que alguien sea expulsado o marque al menos dos goles. Los tres jugadores argentinos supuestamente recibieron instrucciones especiales sobre cómo provocar a los tres jugadores croatas a quienes consideran los eslabones más débiles en este asunto.