El impacto económico que tendrá Honduras por el cierre de Spirit Airlines: "Afecta turismo y negocios del país"

“4.7 millones de dólares anuales es la pérdida estimada en el sector aeroportuario hondureño por el cierre de Spirit Airlines”, indicó Fleming, al detallar el impacto directo en los ingresos por tasas aeroportuarias.El experto explicó que esta situación también repercute en el flujo de pasajeros, estimando una reducción de más de 130 mil viajeros al año que dejarán de movilizarse desde Honduras hacia destinos internacionales.“Esto representa una disminución significativa en la dinámica de movilidad, turismo y negocios del país”, señaló, destacando la importancia de la conectividad aérea para el crecimiento económico.Además del impacto financiero, Fleming advirtió sobre las consecuencias en el empleo, ya que la salida de la aerolínea afecta tanto a trabajadores directos como a aquellos vinculados de manera indirecta a sus operaciones.