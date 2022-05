Juan Orlando Hernández se declara no culpable en audiencia en Nueva York; su abogado denuncia que es tratado como prisionero de guerra y no le pasan la pelota en la cancha

El abogado defensor Raymond Colon deploró las condiciones de detención de su cliente que se encuentra casi incomunicado: lo pudo ver apenas dos veces en 20 días desde que llegó a una cárcel de White Plains tras ser extraditado desde Tegucigalpa.

Su exjefe de Policía, Juan Carlos Bonilla, fue a su vez extraditado este martes hacia Estados Unidos, acusado de “supervisar” las operaciones de narcotráfico.

ASÍ FUE EL PRIMER DÍA DE JOH VS JUEZ CASTEL (CORTESÍA @innercitypress)

Juez Castel: Estamos aquí para US v. Juan Orlando Hernandez. Raymond Colón: En representación del señor Juan Orlando Hernández Alvarado.

Juez Castel: Tengo una acusación de reemplazo. Sr. Colón, ¿el acusado lo ha discutido con usted?

Colón: Sí. Juez Castel: ¿Cómo se declara?

JOH: No culpable, Su Señoría.

Juez Castel: Déjame escuchar sobre el descubrimiento.

AUSA (Fiscalía): Tenemos archivos electrónicos que incluyen mensajes de redes sociales del acusado. Estamos a 60 días para completar la producción.

Juez Castel: ¿Tiene escuchas telefónicas y devoluciones de órdenes de allanamiento?

AUSA: Sí. Juez Castel: ¿Alguna declaración posterior al arresto?

AUSA: No.

Juez Castel: Sr. Colón, ¿alguna moción?

Colón: Si señor.

Juez Castel: ¿Qué tal si regresa en 120 días para presentar alguna moción?

Colón: Sí.

Juez Castel: Entonces, la segunda quincena de septiembre... [JOH está tomando notas en un bloc de notas amarillo. A una mujer en la primera fila le susurran una interpretación al oído.]

Juez Castel: Así que el 28 de septiembre a las 11 am.

Colón: Me gustaría dejar algo en el registro. Tengo el honor de representar al ex presidente de Honduras. La gente en la galería desea mostrar su admiración por él.

Colón: Fue difícil encontrarme con mi cliente en el MDC. Socava la Sexta Enmienda. No debería tener que hacer un proceso de investigación diario.

Colón: A mi cliente, desde que llegó, se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositar dinero pero es rechazado. Ha estado allí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría. No se le ha permitido llamar a su familia.

Colón: Mis asistentes legales pueden entrar a verlo, pero yo no. No creo estar en ninguna lista de seguimiento. También se le ha negado el acceso a los correos electrónicos. Está en una unidad segregada. Entiendo. Fui asistente de comisión de cárceles en NY (?) pero ¿por qué no ejercí?

Colón: Está en KH 4, es el único preso allí. Está siendo tratado como un prisionero de guerra. En la cancha de baloncesto no le dan pelota.

Colon: No es un terrorista. No le ha hecho daño a nadie.

Juez Castel: Me gustaría que los fiscales investiguen cualquier restricción en el acceso del Sr. Colón a su cliente y que me informen en una semana, siete días. Si hay material que necesita estar sellado, que así sea, puede ser.

Juez Castel: En cuanto a su colocación en la SHU [Unidad de Vivienda Especial], no es lo que hacemos como poder judicial. Señor Colón, después de ese informe, podría escribirme.

AUSA: Estamos determinando si se necesitará una sesión informativa clasificada. Diremos en 60 días.

AUSA: Nos movemos para excluir el tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido hasta el 28 de septiembre.

Juez Castel: Tengo la intención de elegir una fecha para el juicio el 28 de septiembre, y solo el martes 17 de enero de 2023 trabajaría para un juicio.