"El Muñeco" González clama por ayuda desde la cama del hospital

El boxeador hondureño Miguel “Muñeco” González fue sometido ayer a una operación donde extrajeron las cataratas que invadían su ojo izquierdo, pero esto no es todo, el ojo derecho tiene más daños y hay que realizar extracciones de cataratas y restablecer la córnea por un desprendimiento presentado.

“El Muñeco” mantiene la esperanza y dice que no pierde la calma, que ha recibido las visitas de sus amigos, su familia y miembros de la federación de boxeo. También apunta que hay “Muñeco” para rato, pues tiene mucho para dar y esto solo es un pequeño tropiezo.

"Aquí me atienden bien, me mantienen limpio, arreglan mi ropa, me dan comida, pasan pendientes y si me voy para mi casa no va a pasar eso”, cuenta a DIEZ desde la cama del hospital capitalino.

Acerca de su estado de salud indicó que hace varios meses presentaba molestias en sus ojos pero no le paraba "bola" porque quería seguir peleando y cuando cayó en el hospital no le dijo a nadie porque él quiere que la gente lo recuerde como el "Muñeco" fuerte y triunfador, no enfermo y decaído.

"La gente me quiere y desde que se dio a conocer mi noticia se han revuelto a contactarme, solo hoy recibí como 100 llamadas; los miembros de la Federación de boxeo se han hecho presentes” y más medios de comunicación le han dado cobertura a su estado.

Él en cuanto a lo económico no quiso ahondar pero explicó que en el hospital que se encuentra no le han dado precios totales. La primer operación tuvo un costo de 1,500 lempiras; de las otras cirugías que faltan de su ojo derecho no le han brindado precios ni fecha ya que el doctor que atiende al "Muñeco" esta semana se va de vacaciones.

EL CLAMOR DE UNA MADRE DESESPERADA

El veterano boxeador adujo que él siente apoyo por parte de la Federación y no quiere pensar la posibilidad de realizar el tratamiento en una clínica privada porque es muy caro y no tiene el acceso para pagar el alto costo.

Su mamá, Xiomara Vilorio, hace un llamado a los ciudadanos y a Jack Uriarte (presidente de la federación de boxeo) para que se ponga la mano en el corazón: "Hago un llamado a todos los hondureños que vean esto, que ayudemos a un 'Muñeco' que le ha dado tanto al boxeo hondureño, es el único boxeador catracho que le ha ganado por siete nockouts a siete mexicanos, nadie ha hecho esto”, relata.

Y sigue contando: “Él es un ícono del boxeo en Honduras y verlo así me destroza el corazón; mañana se realizará una maratón para ayudarlo y desde la mañana se colocarán botellones para que la gente deje su ayuda y de esa manera recolectar algo. El problema principal aquí es lo económico ¡no tenemos nada! Él tiene una niña, imagínese, se las veía 'tile', ahora que está enfermo no quiero imaginar como están haciendo, espero que la gente de la federación se hagan presente y ayuden a este muchacho”, declaró.

LA FEDERACIÓN DE BOXEO SE HIZO PRESENTE

Jack Uriarte, presidente de la federación de boxeo de Honduras, estuvo acompañando al "Muñeco" toda la tarde y brindó entrevista a DIEZ donde afirmó que, "nosotros ni cuenta nos dábamos de esta situación, si no es por un canal de televisión que extendió la noticia nadie se hubiera dado cuenta. Estamos pendientes de él y en todo caso sino se puede atender en este hospital, vamos a presupuestar una operación por parte de la federación de boxeo y autoridades de la CONAPID de esta manera solventar la situación de salud de él”, recalcó.

Hizo un paréntesis en cuanto al dinero que se le concede a la federación mensual. "Nuestro presupuesto mensual es de 25 mil lempiras, pero haremos lo posible para ayudar a este muchacho que es un ícono en el boxeo hondureño".

Por los momentos la ayuda que se va a dar es en la pista de la Villa Olímpica de Tegucigalpa el 21 de noviembre ubicando botellones alrededor de ésta para que la gente pueda de alguna manera colaborar con la situación. Recordemos que el "Muñeco" necesita la ayuda de todos.