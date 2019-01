Australian Open: Venus William eliminada; Nadal y Federer buscan boletos a cuartos de final

Cada día que pasa se dan nuevas sorpresas en el Australian Open. Este sábado la tenista norteamericana Venus Williams fue eliminada por Simona Halep número uno del mundo del Tenis.

Te puede intersar: Rafael Nadal avanza sin problemas a los octavos del Abierto de Australia



La belga ahora enfrentará a la otra de las Williams (Serena) en los octavos de final del primer mayor del año.



Duelos de octavos de final Femenino

Petra Kvitová (República Checa) vs Amanda Anisimova (USA) Sábado 6:00P.M

Ashleigh Barty (Australia) vs María Sharápova (Rusia) Sábado 7:30 P.M

Danielle Collins (USA) vs Angelique Kerber (Alemania) Sábado 10:00 P.M.

Sloane Stephens (USA) vs Anstasía Pavliuchénkova (Rusia) Domingo

Garbiñe Muguruza (España) vs Karlína Plísková (Rusia) Domingo

Simona Halep (Bélgica) vs Serena Williams (USA) Domingo

Madinson Keys (USA) vs Elina Svitolina (Ucrania)

Naomi Osaka (Japón) vs Anastasija Sevastova (Letonia)







Eliminadas destacados

Venus Williams (USA)

Timea Bacsinszky (Suiza)

Camila Giorgi (Italia)

Belinada Benci (Suiza)

Kimberly Birrell (Australia)

Dayana Yastremska (Ucrania)

Caroline Garcia (Francia)

Elise Mertens (Bélgica)



En la rama masculina el serbio Novak Djokovic (número uno del mundo) se prepara para enfrentar al ruso Daniil Medvédev en la fase de octavos de final. La ronda se puso complicada para el español Rafael Nadal que tendrá que medirse al checo Tomás Berdych.







En cambio, Roger Federer no tendría que complicarse contra el griego Stefanos Tsitsipas, clasificado número 14 del mundo.



Duelos de octavos de final Masculino

Frances Tiafoe (USA) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria) Sábado 8:00 P.M

Tomás (República Checa) vs Rafael Nadal (España) Sábado 9:30 P.M

Marin Cilic (Croacia) vs Roberto Bautista (España) Domingo

Novak Djokovic(Serbia) vs Daniil Medvédev (Rusia) Domingo

Alexander Zverev (Alemania) vs Milos Raonic (Canadá) Domingo

Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs Roger Federer (Suiza) Domingo

Pablo Carreño (España) vs Kei Nishikori (Japón) Domingo

Borna Coric (Croacia) vs Lucas Pouille (Francia) Domingo





Eliminados destacados

Fernando Verdasco (España)

Joao Sousa (Portugal)

Denis Shapovalov (Canadá)

Taro Daniel (Japón)

Ryan Harrison (USA)

Jo-Wilfried Tsonga (Francia)

Diego Schwatzman (Argentina)

Andreas Seppi (Italia)

Dominic Thiem (Canadá)

Jérémy Chardy (Francia)

Nikoloz Basilashvili (Georgia)

Taylor Fritz (USA)

Thomas Fabbiano (Italia)

Andy Murray (Escocia)