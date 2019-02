Los Angeles Rams y New England Patriots van por el Super Bowl LIII

Este domingo en el estadio Mercedes Benz de Atlanta en Georgia, Estados Unidos, se realizará el Super Bowl LIII entre Los Ángeles Rams y New England Patriots, evento que inicia desde las 5:30 de la tarde (hora de Honduras).

Los anuncios del Super Bowl LIII

La final del Super Bowl será transmitida en 180 países y en casi 25 idiomas, para que tengas una idea de lo importante de este evento deportivo que se realizará este año en Atlanta.

Los Ángeles Rams cuentan con un mariscal de campo de 24 años y un entrenador prodigio de 33 que tendrán enfrente, en el Super Bowl el domingo, a los New England Patriots de los legendarios Tom Brady y Bill Belichick en un duelo de generaciones por el título de la NFL.

SEDE DEL SUPER BOWL LIII

Estadio Mercedes Benz

SE VENDERÁN MUCHAS ALITAS

La comida juega un papel importante en este Super Bowl, este domingo serán consumidas alrededor de 1.380 millones de alitas.

VALOR DE UN ANUNCIO

Un anuncio de 30 segundos durante el descanso de la Super Bowl cuesta 6 millones de dólares.

SHOW EN EL DESCANSO

Uno de los espectáculos más esperados es la actuación del descanso, que en este 2019 se hará cargo el grupo Maroon 5. Travis Scott iniciará el evento y luego será Big Boi, artista ligado al hip-hop.

CANALES QUE TRANSMITEN

Espn

Fox Sport

HORA DE TRANSMISIÓN EN PAÍSES

México: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Atlanta (Estados Unidos): 6:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Chile: 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Los últimos diez campeones de la NFL:

2008-09: Pittsburgh Steelers

2009-10: New Orleans Saints

2010-11: Green Bay Packers

2011-12: New York Giants

2012-13: Baltimore Ravens

2013-14: Seattle Seahawks

2014-15: New England Patriots

2015-16: Denver Broncos

2016-17: New England Patriots

2017-18: Philadelphia Eagles