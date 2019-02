Patriots y Tom Brady ganan su sexto Super Bowl con triunfo ante los Rams

Los New England Patriots de Tom Brady ganaron este domingo el Super Bowl LIII al derrotar 13-3 a Los Ángeles Rams en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, convirtiéndose así, con seis títulos, en el equipo más condecorado de la historia de la NFL junto a los Pittsburgh Steelers.

Brady, también con seis triunfos en nueve finales, agrandó su leyenda como el jugador con más títulos de todos los tiempos.

La final estuvo marcada por las férreas defensas de ambos equipos, que dominaron la contienda hasta el último cuarto cuando Brady sacó su magia en un drive determinante de 69 yardas en tres minutos, materializado por el corredor novato Sony Michel con el único touchdown del partido.

Brady, el legendario mariscal de campo con cara de niño, casado con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, ya tiene su sexto trofeo Vince Lombardi a sus 41 años, lo que lo convierte como el jugador más exitoso de todos los tiempos.

El apodado como "The Greatest Of All Time" ("El más grande") disputó su noveno Super Bowl, más que cualquier otra franquicia que no sea New England (11) y ha tenido éxito.