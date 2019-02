Teófimo López sobre polémico festejo: "Lo hice porque habló mal de mí y de Honduras"

Seguir a @Giancarlo_casta

El boxeador hondureño Teófimo López habló en exclusiva para Diario DIEZ luego de ganar la pelea por nocaut al mexicano Diego Magdaleno, al que mandó a la lona en el séptimo round.

López disputó su pelea 13 en su carrera y al superar al mexicano-estadounidense llegó a su décimo nocaut en el Ford Center at The Star.

Por lo que el hondureño está "muy feliz y contento por mi trabajo, vamos a esforzarnos más como siempre, este año vamos a ser campeones mundial, vamos por el título", empezó diciendo.

Al final de la pelea, Teo en su celebración se acercó a Diego y realizó un gesto burlesco cuando el otro estaba moribundo en la lona. "Para mí eso pasó por Honduras, nunca en mí vida dije nada mal sobre México ni sobre él, pero él quería hablar así, yo tengo mucho respeto por México".

Y siguió explicando. "Para mí las celebraciones y la vuelta que hago al final de mis peleas siempre van a estar ahí, lo demás que hice como que lo barrí cuando él estaba en el suelo fue por las cosas que dijo, él habló mal de mí, de mí familia y también de Honduras, de mí país, por eso hice lo que hice, si él no hubiese hablado o hecho eso, yo lo hubiese levantado de la lona y asegurado que estuviera bien".

Las mejores fotos de la pelea de Teófimo López ante Diego Magdaleno

"Luego fui donde él y le dije que era un gran guerrero y un tremendo peleador, le di un abrazo, él dijo lo mismo sobre mí, que tenía mucho respeto y que veía un futuro brillante", agregó.

También destacó el trabajo de Magdaleno. "Él fue un boxeador muy bueno, muy fuerte, pudo aguantar mis puños. Me preparé muy bien para esta pelea, yo vi que tenía miedo y fue ahí donde lo noquíe, ahora ya estamos listos para la próxima pelea el 20 abril".

Para Teófimo es algo especial llevar los colores de Honduras. "Siempre es un placer representar a Honduras, me siento muy orgulloso de representar a mí país y hacer grandes cosas para poner en alto la bandera hondureña".

Pero llegó el momento de consultársela sobre ¿A qué país representa?

"Represento a los tres países, Estados Unidos, Honduras y España, los tres significan mucho para mí, tienen algo importante para mí, mí papá tiene sangre catracha".

López ha visitado Honduras en muchas ocasiones y expresa que le agrada "Me gusta mucho ir a Honduras, tengo familia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, ahora estoy haciendo grandes cosas por el país y espero tener más fanáticos".

Para los que dudan de su cariño por Honduras, el boxeador también come y adelanta que está practicando un poco del baile punta.

"Las baleadas, amo las baleadas, la comida hondureña me gusta, desde pequeño me acostumbraron a comer a lo catracho, es mi favorita". Sobre el baile "Estoy tratando un poco, estamos practicando, quizá esa sea la próxima celebración en un nocaut (risas)".

También detalló por qué se cambió de domicilio. "En Las Vegas me siento más tranquilo, más enfocado en las peleas, no tengo ningún tipo de distracciones ni nada y eso me ayuda a mantenerme bien mentalmente y físicamente".

Se vienen las peleas decisivas del 2019, año en el que espera coronarse. "Siento que estoy listo, el 2019 será el año, con cada pelea sigo mejorando, el pueblo hondureño va a tener un campeón mundial".

Teófimo recibe buenos comentarios, además lo comparan con Mike Tyson y con Floyd Mayweather, pero él quiere ser único.

"No me comparo con nadie, se siente que bien que me comparen con grandes personas que han hecho cosas buenas en el boxeo, como Tyson o como Floyd Mayweather, pero lo que quiero es que me reconozcan como Teófimo López, como el que hizo grandes cosas".

Sobre su método de ejercicio. "Hago varias cosas durante el día, entreno tres veces al día, primero 40 minutos de cardio, luego 1:30 de boxeo táctico y en la tarde trabajo de pesas".

Aseguró que es malo en otros deportes. "Me gusta el baloncesto y fútbol cuando estoy con mis amigos, pero en la mayoría de tiempo veo NBA, también el videojuego Fortnite. Solo he jugado fútbol americano, pero no soy muy bueno, solo con los puños (risas)".

Téofimo López cerró enviando una mensaje a los catrachos. "Muchas gracias al pueblo hondureño por el apoyo que me están dando, quiero que sepan que cada una de mis peleas se las dedico, quiero asegurarme que en un futuro pueda estar allá en el país y poder ayudar a los niños del país".

El boxeador hondureño peleará el próximo 20 de abril y está a la espera de su nuevo rival, además adelantó que se casará en el 2020 con su novia Cynthia Ortez, a quien ya le pidió matrimonio.