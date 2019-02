San Antonio, Colón, la tierra que el hondureño Brian Flores nunca olvida

El filósofo alemán Karl Jaspers resaltó una vez la importancia de conocer tu pasado para comprender el presente e imaginar el futuro y hoy decidimos emprender un viaje para adentrarnos a las tierras de San Antonio, municipio de Santa Fe, Colón, en donde tiene sus raíces Brian Flores, el primer entrenador de sangre hondureña en la NFL.



En este viaje me acompaña Lushy Fernández, un fiel amigo que decidió unirse a mi travesía para conocer los orígenes del timonel de padres garífunas oriundos de Honduras, nacido en Estados Unidos, y que ahora tiene a toda una nación catracha entusiasmada por sus logros al ser nombrado como entrenador en jefe de Miami Dolphins.



Al final fueron cerca de 175 kilómetros recorridos desde La Ceiba hasta llegar a Margurugü (La tierra de Dios). Su carretera de tierra hasta su llegada no son nada comparadas con el paraíso que te espera en San Antonio, traducido en una tranquilidad y ambiente benévolo entre su gente.



No es un secreto que mencionar el nombre de Brian Flores es un motivo de orgullo que presume la sociedad garínagu (garífunas) y sus alrededores, eso sin pasar por alto a sus familiares.



Recorrido: Las calles de la humilde comunidad aún no están pavimentadas.



“Estoy muy contento por él, que siga adelante; me siento muy alegre por el triunfo que está teniendo, sé que llegará lejos. Él es una persona que siempre habla de lucha y de seguir adelante. Yo tengo mucha fe que él sacará a ese equipo adelante”, dijo su tío Néstor Zapata, de los pocos familiares que vive en esta comunidad, la cual el catracho visitó por última vez en 2010.

Las raíces de Brian Flores están asentadas en San Antonio. Sus padres Esperanza Zapata Martínez y Raúl Flores crecieron y se criaron aquí, sin embargo, tuvieron que emigrar en los años 70 a las tierras del “Tío Sam” por la falta de oportunidad, dando a luz en 1981 a quien es ahora el cuatro veces ganador de Super Bowls como asistente de los New England Patriots.



Esta es la casa donde suele quedarse Brian Flores cuando visita San Antonio, Colón



Una comunidad que vive de fútbol, pesca y remesas



La comunidad actualmente está habitada por unos 1.500 pobladores y en su mayoría viven de la pesca, agricultura en pequeña escala, además de las remesas que envían sus familiares de países extranjeros.

“Los gobiernos hasta ahora no han volteado sus ojos a estas comunidades para potenciar los actores que tenemos. Tampoco han mandado expertos que puedan determinar las bases y potencialidades para generar oportunidad para los jóvenes y así evitar la emigración”, comentó Cándido Flores, uno de los líderes del pueblo.



Fuera de ello, cabe destacar que el fútbol americano no es el deporte central y en cierta forma nunca lo ha sido. Su fuerte es el fútbol tradicional de once jugadores en donde han tenido el privilegio de tener a referentes destacados como Robel Bernárdez y Deiby Flores, además de otros allegados como Ósman Chávez.



Santa Fe es un municipio del departamento de Colón, ubicado en el norte de Honduras.



“San Antonio es una comunidad que practica el fútbol, la pelota redonda. Pero desde que nos enteramos de Brian Flores lo vemos y seguimos su trabajo en la televisión. Acá en su mayoría ven a Real Madrid, Barcelona u Olimpia”, comenta Cándido entre líneas delgadas.



Aún así el camino que abrió Brian expandió fronteras y despertó una nueva pasión “pero ahora el fútbol americano ha tenido bastante auge”, agrega.



Aprovecha para enviar un mensaje más allá de las fronteras en donde deja en evidencia el orgullo del hondureño por sangre que se entrelaza con la población garífuna.



Otra imagen de la casa de Brian Flores en San Antonio, Colón, donde tiene familiares



“Que siga comportándose bien, y que sea una luz para su familia, siendo humilde en todo lo que hace para que a través de ese proceso pueda levantar cabeza como siempre lo ha hecho, de manera que nosotros como pueblo negro del mundo podamos sentirnos orgullosos de lo que él es como pueblo garífuna, como pueblo negro, considerando que el triunfo de él es un triunfo para los garífunas. Que continúe identificándose y que a través de él los jóvenes puedan imitar de que solamente comportándose bien, poniendo atención y con disciplina y perseverancia es como podemos alcanzar todos nuestro sueños”, cerró el líder garífuna.



Así concluye nuestro recorrido por San Antonio, un pueblo significativo en donde predomina el catolicismo, el buen ritmo de la música, fiesta y alegría, más allá de su pasión por el deporte.

ALGUNAS FRASES

"Alguien que es oriundo de la comunidad que esté logrando grandes cosas para nosotros es un orgullo enorme, con el que nos sentimos bien halagados”.

René Santos, director de la escuela José Cecilio del Valle.



"Con mi hermana hemos luchado tres años por su enfermedad. Ella suele tener días buenos y días malos”.

Néstor Zapata, tío de Brian Flores.