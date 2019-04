Teófimo López consigue su nocaut número 11 de su carrera

Tardó un round menos de lo que predijo, pero lo noqueó. El boxeador hondureño Teófimo López envió a la lona al finlandés Edis Tatli en el quinto asalto del combate en el Madison Square Garden.

Teófimo López vs Edis Tatli: Ambientazo en el Madison Square Garden previo al combate

Con este triunfo, el pugilista catracho sumó su nocaut número 11 de su carrera y su victoria número 13 (13-0).

Su triunfo más rápido fue contra el norteamericano Mason Menard, quien solo le duró 44 segundos en el The Ford Center at The Star de Texas.

Ahora el hondureño aspira a pelear en el mes de junio por el campeonato del peso ligero.

Hay rumores fuerte que podría ser con el ucraniano Vasyl Lomachenko de 31 años. En los próximos días se conocerá a su nuevo rival.

Los peleas de Teófimo López como profesional

13. Ganador - Edis Tatli (Finlandia) - Nocaut

12. Ganador - Diego Magdaleo (EUA) - Nocaut

11. Ganador - Mason Menard (EUA) - Nocaut

10. Ganador - William Silva (Brasil ) - Nocaut técnico

9. Ganador - Vitor Jones Freitas (Brasil) - Nocaut

8. Ganador - Juan Pablo Sánchez (México) - Unanimidad

7. Ganador - Josh Ross (EUA) - Nocaut técnico

6. Ganador - Christian Santibañez (EUA) - Unanimidad

5. Ganador - Ronald Rivas (Guatemala) - Nocaut

4. Ganador - Jorge Luis Munguía (Honduras) - Nocaut técnico

3. Ganador - Daniel Bastien (México) - Nocaut

2. Ganador - Francisco Medel (México) - Nocaut técnico

1. Ganador - Ishwar Siqueros (México) - Nocaut