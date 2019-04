Rafa Nadal: "Hice uno de los peores partidos de mi vida"

Luego de ser eliminado el sábado pasado en semifinales del torneo Montecarlo por el italiano Fabio Fognini el español Rafael Nadal compadeció este día ante los medios de comunicación previo a encarar el Barcelona Open Banc Sabedell-Trofeo Conde de Godó.

Nadal explicó que ese duelo ente Fabio no fue uno de sus mejores partidos y que no tiene nada de malo reconocerlo "hice uno de los peores partidos de mi vida en tierra y no hay que esconderlo. No hay que engañarse ni engañar a la gente. Había hecho dos encuentros buenos, un tercero más irregular, pero ante Fognini no estuve al nivel que debía ante un gran jugador como es él".



También el español aclaró que últimamente no esta pasando por una buena racha y que a la larga eso le terminó pasando factura "son muchos problemas en los últimos 18 meses. Es difícil coger ritmo y tener una continuidad. Se olvida todo cuando se salva la vuelta, pero para mi personalmente es complicado".



El tenista manifestó que no siempre se puede estar en un buen nivel y que hay otros atletas que lo están haciendo muy bien "no puedes pretender además estar siempre perfecto. Todo esto pone más en valor lo que hacen otros compañeros y yo mismo, manteniéndonos tanto tiempo arriba".



Rafa tiene mucha ilusión en que su participación en este torneo que se va celebrar en su país, el pueda conseguir los resultados que espera. "Yo puedo poner ilusión, trabajo y buena actitud, luego ya se verá si las cosas salen mejor o peor".



Además agregó: "Mi trabajo es el mismo, encontrarme a mí mismo después de tantos parones y altibajos en estos 18 meses".





A pesar de que no ha conseguido en el transcurso del año los resultados que el deseaba, considera que no ha sido tan malo. "El año no es malo, estoy en el número tres de la de la clasificación, hice final en Australia, semifinales en India y semifinales en Wells y Montecarlos. pero tengo más problemas de los deseados", recordó.



Nadal debutará este miércoles en el Godó contra el argentino Leo Mayer y espera poder levantarse de esta situación incomoda para el ya sea en este torneo o sino en Madrid, en Roma o en Roland Garros.