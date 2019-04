Teófimo López nombra a los rivales que quiere para su próxima pelea

Luego de noquear en el quinto asalto al finlandés Edis Tatli, el boxeador Teófimo López, de padre hondureño, dio con nombre y apellido a los tres rivales que le gustaría enfrentar en su próximo combate.

"Quiero el título mundial. Ya llamamos a Lomachenko (Ucrania), dijimos todas esas cosas. No van a hacer que la pelea suceda, quieren que sea más grande. Piensan que Teófimo necesita más combates, pero honestamente, la gente ya está lista para ello. Estamos buscando la FIB con Richard Commey (Ghana), o el título del CMB. Una de esas que tendremos el 9 de julio de este año", dijo.

Teófimo le mandó un mensaje al ucraniano Lomachenko: "Hagamos que la pelea suceda, en julio. Pero van a hacer que la pelea suceda en el corto plazo".

El próximo combate de López sería en el mismo escenario: el Madison Square Garden.

“Richard Commey y el título del CMB. Mikey (García) no regresará a 135, así que el título (vacante) del CMB con Luke Campbell (Inglaterra). Probablemente estemos en el Madison Square Garden en julio. Podríamos ser Richard Commey y yo, dice que regresará en julio, vamos a hacer se desarrolle. Ojalá podamos hacerlo. Pero la cosa es, chicos, lo he intentado. Realmente lo intenté. Pero estos tipos no quieren pelear con nosotros. Prefieren pelear con alguien más".

A Teófimo le consultaron si le molesta terminar los combates temprano y fue contundente.

"¡No! ¿Por qué crees que la gente amaba a Mike Tyson? Entró allí, vio y venció. Golpeó a la gente. Eso es lo que la gente quiere ver, nocauts".

Por último, le envió un mensaje a Commey, quien es el actual campeón mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB por su siglas en inglés): "Hagamos que la pelea suceda. Todo el mundo quiere verlo. Vas a ganar mucho dinero. Créeme".