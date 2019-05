Deontay Wilder "pagaría el funeral" de su rival Dominic Breazeale

Este sábado el campeón mundial de pesos pesados, Deontay Wilder, defenderá el cinturón ante Dominic Breazeale en Brooklyn y nuevamente lanzó declaraciones polémicas.



Días atrás el boxeador había dejado unas palabras controversiales en la mesa en las que dijo: "Todavía estoy tratando de conseguir un cadáver en mi registro".



Tras esta expresiones Wilder será investigado después de la pelea de este fin de semana por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), así lo anunció el presidente Mauricio Sulaimán.



Pero a pesar de todo esto, Deontay no se mordió la lengua y en la rueda de prensa oficial volvía a enviarle un mensaje de intimidación a su rival Breazeale .







"Voy a traerle el dolor. Si no lo entiendes, verás. Mis acciones hablan más que mis palabras. No soy de los que habla por hablar", comentó el peleador.



El polémico boxeador todavía tenia una frase guardada y antes de que se terminará la conferencia aprovechó la pregunta que le hizo un periodista sobre si pagaría el funeral de su rival. " Es lo menos que puedo hacer, pagar su funeral". concluyó.