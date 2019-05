Los Lakers presentan a Frank Vogel, su nuevo entrenador

Los Ángeles Lakers presentaron el lunes a su nuevo entrenador Frank Vogel quien firmó contrato por tres temporadas.



El técnico espera que bajo su nueva etapa el conjunto angelino pueda volver a clasificar a los playoffs después de seis años de ausencia en la recta final de la NBA.



En la presentación estuvieron presentes Rob Pelinka y LeBron James. Vogel llega en lugar de Luke Walton, quien fue despedido el pasado mes de abril.



"El objetivo para nuestro grupo será centrarse en el trabajo duro y permanente, alejados del ruido que hay afuera", fueron las primeras declaración en rueda de prensa del ex entrenador de Orlando Magic.



El técnico es consciente de la necesidad que tiene el equipo amarillo de volver a las instancias finales de la NBA, ya que este año fue un golpe duro para Los Lakers que dar fuera y más con la llegada del 'Rey' LeBron James, quien generó mucha ilusión en los seguidores del club.







"Mucha gente hablará sobre devolver al equipo a los playoffs y lo que Los Lakers representan en términos de competir por los campeonatos. Todo eso debe ser el resultado final", manifestó Vogel.



Frank cree que la única manera de sacar a la franquicia adelante es si todos trabajan en unidad, iniciando por la propietaria, los jugadores, hasta pasando por las oficinas.



" Tenemos que construir esto todos juntos, toda la organización. No me refiero solo a los 17 jugadores. Hablo de la organización entera, comenzado por la propietaria, oficinas, cuerpo técnico, jugadores y entrenador, todos remando en la misma dirección", finalizó.