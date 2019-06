Panamericanos 2019: Atleta mexicano pide ayuda en redes sociales para comprar zapatos

A raíz del recorte a las becas de CONADE, atletas de alto rendimiento han presentado quejas con el argumento de que su ayuda mensual de dos mil pesos, no les alcanza para su preparación y el caso más reciente es el del halterista Jorge Adán Cárdenas.



Jorge Cárdenas fue uno de los cuatro atletas que calificó a los Juegos Panamericanos Lima 2019, en dicha disciplina, pero el sinaloense junto con una compañera, publicaron en redes sociales que no cuenta ni siquiera con los tenis adecuados para una plena competencia.

Su compañera y seleccionada nacional, Andrea Herrera fue quien ayudó a Adán a pedir recursos económicos a través de su cuenta de Instagram, "Mi amigo Jorge Cárdenas es uno de los cuatro seleccionados a representar a México en los próximos Juegos Panamericanos en Lima Perú. Ayúdanos a conseguir unos zapatos con los que pueda entrenar", escribió.

Este no es el único problema de la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que igual en otras disciplinas se han quejado de no recibir los depósitos de becas o de no contar con el uniforme adecuado.