Hora y canal: Las siete cosas que debes saber sobre la nueva pelea de Téofimo López

El boxeador de sangre hondureña, Teófimo Andrés López Rivera, tiene una nueva batalla, 14 en su carrera como pugilista, su oponente es el japonés, Masayoshi Nakatani.

Este viernes 19 de julio en el MGM National Harbor de Oxon Hill, Maryland, será la velada boxística en la que el de padres catrachos busque una nueva victoria.

Teófimo López esta en una eliminatoria final para disputar el campeonato Ligero de la Federación Internacional de Boxeo que está en poder del de Ghana, Richard Commey.

López tiene 13 peleas, 11 de ellas han sido por nocaut, su último combate fue ante el finlandés Edis Tatli en el quinto asalto en el Madison Square Garden de Nueva York.

DÍA

Viernes 19 julio

HORA

8:00 PM

CATEGORÍA

Peso ligero

LUGAR

MGM National Harbor de Oxon Hill, Maryland

TRANSMITE

ESPN+ - Estados Unidos

ESPN KnockOut - Latinoamérica

RIVAL

Masayoshi Nakatani (Japón)

VELADA

Dusty Harrison vs. Juan de Angel

Cassius Chaney vs. Joel Caudle

Patrick Harris vs. Donald Ward

Tyler McCreary vs. Jesse Cris Rosales

Esquiva Falcao vs. Jesus Antonio Gutierrez

Maxim Dadashev vs. Subriel Matias

Teofimo López vs. Masayoshi Nakatani

BOXEADORES QUE HA DERROTADO TEÓFIMO LÓPEZ

Edis Tatli (Nocaut)

Diego Magdaleno (Nocaut)

Mason Menard (Nocaut)

William Silva (Nocaut)

Vitor Jones Freitas (Nocaut)

Juan Pablo Sánchez

Josh Ross (Nocaut)

Cristian Santibanez

Ronald Rivas (Nocaut)

Jorge Luis Munguía (Nocaut)

Daniel Bastien (Nocaut)

Francisco Medel (Nocaut)

Ishwar Siqueiros (Nocaut)