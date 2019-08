Brian Flores debutó con victoria en la pretemporada de la NFL con los Miami Dolphins

El hondureño Brian Flores, entrenador y jefe de los Miami Dolphins, debutó con victoria en la pretemporada de la NFL contra los Atlanta Falcons la noche del jueves.

El triunfo (34 - 27) marcó un buen inicio para el equipo que está en plena reestructuración y que busca tener una buena campaña cuando arranque la campaña regular.



Medios en Estados Unidos apuntan que la primera gran decisión que tomó Brian Flores en su primer encuentro fue elegir al mariscal Ryan Fitzpatrick, que disputó el primer cuarto del duelo completando cinco pases sin intercepciones.





Para la segunda mitad eligió al joven promesa Josh Rosen que tuvo un partido destacado en el que fue también fue su debut luego de ser traspasado de los Cardinals a Miami en el draft de la NFL.



Fue un buen partido por parte de los Dolphins que dominaron durante todo el encuentro a los Falcons y Brian Flores logró una primer victoria como entrenador y jefe en la NFL.





El equipo del hondureño tendrá tres partidos más de pretemporada antes de iniciar su andar en la temporada regular el próximo 8 de septiembre ante los Baltimore Ravens.



Próximos partidos de pretemporada de los Dolphins

Dolphins vs Buccaneers (Viernes 16 agosto/ 5:30 P.M)

Dolphins vs Jaguars (Jueves 22 agosto/ 6:00 P.M)

Dolphins vs Saints (Jueves 29 agosto/ 6:00 P.M)