"Amo ese país": Brian Flores, encantado de dar una clínica de fútbol americano en Honduras

"Volveré muy pronto". Esa fue una de las citas que dejó el entrenador en jefe de Miami Dolphins en la NFL, Brian Flores.

El ex New England Patriots, ahora en la 'Ciudad del Sol Brillante', no se olvida de sus orígenes y enaltece los mismos.

El sitio 'Deporte Total Usa' reprodujo las palabras del nacido en Brooklyn, Nueva York en la conferencia de prensa que sucedió su último partido de la temporada regular del 'Deporte de los Emparrillados'.

El récord de cinco triunfos y 11 descalabros dejó a los 'Delfines' en el ssótano del Este de la Conferencia Americana, pero la última presentación de la campaña fue muy honrosa: victoria 27-24 nada más y nada menos que ante los ultrafavoritos Patriots.

"No sabía que tenían liga de fútbol americano, amo ese país", comenzó diciendo en la intervención que dio en relación a la tierra de sus progenitores.

A ello añadió, con sentido de pertenencia y deseo de aportar al crecimiento de esta disciplina en nuestro país, que "volveré muy pronto, a mi me gusta entrenar y dar una clínica es algo que podemos arreglar".

Brian Flores no habla un español fluido pero conoce lo suficiente de Honduras gracias a sus padres y una que otra visita hecha con ellos.

UN 2019 DE APRENDIZAJE

Si bien no le armaron el equipo que habría deseado, sobre todo en el aspecto defensivo, Flores puede tomar su primera experiencia en la liga más mediática del país del 'Tío Sam' como muy provechosa.

Él es, junto con el campeón mundial de la FIB,Teófimo López y el beisbolista de Gigantes de San Francisco, Mauricio Dubón, el principal responsable de que 2019 sea considerado el mejor año en la historia del deporte hondureño sin considera al fútbol.