¿El motivo? Kobe Bryant murió sin poder hacer las paces con sus padres

Se va a cumplir ya una semana de la muerte de Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la NBA en toda la historia.

Detrás de la tragedia de Kobe Bryant, hay una historia mucho peor que muchos quizás no conocen y que hoy el diario The New York Times ha revivido.

Ver: El emotivo discurso de LeBron James a Kobe Bryant en el Staples Center

La leyenda de los Lakers murió sin poder llegar a hacer las paces con sus padres, que se llaman Joe y Pamela. ¿Qué pasó? Pues entre ellos hubo muchos problemas y todo comenzó con su esposa Vanessa.

En 2001, cuando Kobe decidió casarse con su novia mexicana, Vanessa, sus papás no estaban de acuerdo, pues consideraban que estaba muy joven para casarse. Al final a Bryant no le importó la opinión de ellos y siguió adelante, eso sí, sus padres no fueron a la fiesta ni a la ceremonia.

Poco tiempo después, Kobe Bryant, alentado por Vanessa, buscó hacer las paces en 2005, justo cuando su papá se convirtió en coach del equipo Los Angeles Sparks.

Acá parecía que todo iba a estar bien entre la familia, pero no fue así. Todo empeoró...

LA SUBASTA

En 2013 se dio otra bronca en familia. Los padres de Kobe, Joe y Pamela, intentaron subastar una enorme colección de objetos personales de su hijo cuando estudiaba en la Lower Merion High School y hasta un par de anillos que le dieron cuando ganó el campeonato en 2000 (piezas que él había regalado a sus papás con mucho cariño para que se sintieran siempre orgullosos de él).

Además: Homenaje a Kobe Bryant en el Santiago Bernabéu

Al darse cuenta de esto, Kobe Bryant se sintió muy decepcionado, pues él le daba todo a sus padres en cuanto al tema económico. Además, nunca le explicaron el por qué de subastar sus cosas.



Kobe Bryant dedicó su tiempo total a su esposa e hijos tras el retiro del baloncesto.

Kobe Bryant llegó hasta el punto de poner una demanda a Joe y Pamela, pero luego la retiró por arrepentimiento. Luego sus padres pidieron una disculpa pública a su hijo, confirmando que él siempre se hacía cargo de ellos en todo sentido.

‘Nuestra relación es una mierd… Les digo: Les voy a comprar una buena casa, y la respuesta de ellos es eso no es suficiente y luego de eso aparecen vendiendo mis cosas, mis recuerdos más preciados’, dijo el basquetbolista en una entrevista para ESPN.

SOBRE SU RETIRO

En 2016, Kobe Bryant decidió retirarse del baloncesto y los Lakers lo despidieron como un grande, como realmente lo merecía.

Ver también: Pastor pide 50 millones de dólares para revivir a Kobe y su hija

Lo increíble de todo es que ni su padre ni su mamá se hicieron presente en una de las fechas más importantes para Kobe, ya que se trataba del último partido profesional del estadounidense.

Acá se rompió aún más la relación y el fallecido Kobe Bryant decidió dejar de apoyar a Joe y Pamela.

"Fue algo muy difícil para mí. Fue algo que tuve que hacer, y de lo que tuve que ser fuerte", declaró el jugador a un medio cuando le preguntaron sobre si estaba o no ayudando a sus padres con los gastos.

Hoy, Kobe ya no está. Murió en un accidente de helicóptero y sus padres no pudieron hacer las paces. Un historia dura y que deja un mensaje claro a todos.

EL HOMENAJE EN EL STAPLES

LeBron James habló por todos cuando Los Angeles Lakers honraron el recuerdo del ícono Kobe Bryant este viernes, entregando el simple mensaje: "No será olvidado".

Fue una noche de ceremonia y lágrimas en el Staples Center cuando los Lakers recibieron a los Portland Trail Blazers en su primer juego de la NBA desde que un accidente de helicóptero se cobró la vida de Bryant, su hija de 13 años Gianna, y otras siete personas el domingo.

En la arena oscura, un foco de luz púrpura teñía los dos jerseys con los números 8 y 24 de Bryant colgando en las vigas.

Ramos de rosas rojas se mantuvieron en dos asientos abiertos junto a la cancha en honor de Bryant y Gianna, mientras que las rosas amarillas esculpieron los números 8 y 24 en arreglos masivos en la cancha.

Mientras Usher cantaba "Amazing Grace", un silencio cayó sobre la multitud.

El violonchelista de la Filarmónica de Los Ángeles Ben Hong tocó sobre un montaje de video de las entrevistas de Bryant, intercaladas con momentos en la cancha y fotos familiares íntimas.

Después de un momento de silencio de 24,2 segundos, Boyz II Men, de Filadelfia, la ciudad natal de Bryant, hizo llorar a LeBron con su actuación del Star Spangled Banner en la arena con poca luz.

Luego fue el turno de LeBron, con su voz solemne mientras recitaba los nombres de los nueve muertos cuando el helicóptero cayó en las escarpadas colinas de Calabasas en los suburbios de Los Ángeles: los compañeros de equipo de baloncesto de Gianna, Alyssa Altobelli y Payton Chester; los padres de Alyssa, John y Keri Altobelli; la madre de Payton, Sarah Chester; la entrenadora de baloncesto Christina Mauser; el piloto Ara Zobayan y, finalmente, Kobe y Gianna Bryant.

"Tengo algo escrito", dijo James. "Pero (...) iré directo del corazón", agregó.

"Lo primero que me viene a la mente, hombre, es que todo se trata de la familia. Cuando miro alrededor de esta arena, todos estamos afligidos, todos estamos dolidos, todos estamos desconsolados. Cuando pasamos por cosas como esta, lo mejor que puedes hacer es apoyarte en los hombros de tu familia", fueron partes de las palabras de LeBron en su discurso.