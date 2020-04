Sharapova recibe más de 2 millones de mensajes de sus fans en su celular

La ex tenista, Maria Sharapova, quiso tener más contacto con sus seguidores durante época de confinamiento provocada por el coronavirus, por lo que compartió su número de celular, pero tal vez no pensó que tendría tanta convocatoria su iniciativa, ya que en 40 horas recibió más de 2 millones de mensajes.

La rusa, que se retiró de la competición hace apenas unas semanas, quiso aprovechar la cuarentena que está pasando en California a causa del coronavirus para estar más cerca de sus seguidores.

Así, a principios de semana participó en una vídeo llamada con 150 de ellos. Quedó tan satisfecha de la experiencia que decidió publicar un número de teléfono para que le enviaran mensajes que ella recibiría directamente en su teléfono móvil.

"Quiero que me escribáis lo que pensáis, que me preguntéis cosas o simplemente me digáis hola. También acepto recetas"

La respuesta son esos 2,2 millones de mensajes en solo 40 horas, un dato que deja bien clara la trascendencia mundial de la exnúmero uno mundial del tenis.