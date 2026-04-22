De correr en Boston a inspirar a altetas en la Maratón la Prensa, la historia de Mario Valladares

San Pedro Sula, Honduras. Hay ejemplos de éxito que no se miden en minutos, sino en recuerdos, sacrificios silenciosos y en metas que marcan la vida. El de Mario Valladares entra en ese casillero. A sus 43 años, con 17 maratones recorridas y cuatro participaciones en la histórica Maratón de Boston, el coach hondureño ha convertido el running en mucho más que un deporte: en una forma de vivir, de resistir y de inspirar. “La Maratón de Boston es algo especial para cualquier corredor, es una carrera con muchísima historia, la más antigua del mundo, y representa ese sueño que todos queremos cumplir en algún momento”, empezó contando.Pero más allá de sus datos históricos o su exigencia física, la conexión del hondureño con esta competencia es profundamente emocional, casi espiritual. “Para mí, cruzar la meta en Boston es como volver a nacer, es una sensación única que no se compara con ninguna otra carrera.”, confesó. Desde su debut en esta competencia en 2018, Valladares ha mantenido un nivel competitivo destacado, regresando en múltiples ocasiones y consolidándose como uno de los hondureños con mayor presencia en este evento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

“Clasificar a la Maratón Boston no es fácil, implica mantener un nivel alto durante mucho tiempo, pero siempre tengo el objetivo de regresar más fuerte en cada edición. Este año hice un tiempo de 2:46:42 horas en los 42 kilómetros”, contó.

Orgulloso de representar a Honduras más allá de sus logros personales, Mario ha encontrado en el atletismo una forma de impactar positivamente en su entorno, especialmente en San Pedro Sula, donde ha desarrollado su labor como entrenador y referente del running.

“Esto comenzó como algo propio, como preguntarme qué podía hacer yo por la gente que me rodea, por mi comunidad; hay mucha gente que llega con problemas, con situaciones difíciles, y el correr les ayuda a salir adelante, a sentirse mejor consigo mismos y a encontrar un propósito”, expresó. Llevar la bandera catracha en competencias internacionales es una responsabilidad que asume con orgullo y compromiso, consciente de que cada participación abre puertas y cambia percepciones sobre el país. “Es un orgullo representar a Honduras, porque también mostramos que aquí hay talento, que aquí se corre y que podemos competir a buen nivel. Cada años más hondureños logran clasificar, y eso es algo muy positivo porque demuestra que el país sigue creciendo en este deporte”, contó. Maratón La Prensa: memoria, tradición y orgullo Hoy, como coach por tercer año consecutivo, Valladares es parte fundamental de uno de los eventos deportivos más importantes del país: la Maratón de La Prensa-Gatorade, que en este 2026 celebra su edición número 50. Para él, esta carrera no solo representa una competencia, sino una tradición profundamente arraigada en la cultura hondureña. “Es el evento deportivo más importante del país, es algo que ya forma parte de nuestra cultura, todos los años miles de corredores se preparan y este año esperemos poder darles los mejores consejos y tips”, dijo. Su valor radica en que conecta generaciones y reúne a familias enteras alrededor del deporte.