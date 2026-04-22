De correr en Boston a inspirar a altetas en la Maratón la Prensa, la historia de Mario Valladares

“Esto comenzó como algo propio, como preguntarme qué podía hacer yo por la gente que me rodea, por mi comunidad; hay mucha gente que llega con problemas, con situaciones difíciles, y el correr les ayuda a salir adelante, a sentirse mejor consigo mismos y a encontrar un propósito”, expresó. Llevar la bandera catracha en competencias internacionales es una responsabilidad que asume con orgullo y compromiso, consciente de que cada participación abre puertas y cambia percepciones sobre el país.“Es un orgullo representar a Honduras, porque también mostramos que aquí hay talento, que aquí se corre y que podemos competir a buen nivel. Cada años más hondureños logran clasificar, y eso es algo muy positivo porque demuestra que el país sigue creciendo en este deporte”, contó.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.maratonlaprensa.hn/" target="_blank">Maratón La Prensa: memoria, tradición y orgullo</a></b>Hoy, como coach por tercer año consecutivo, Valladares es parte fundamental de uno de los eventos deportivos más importantes del país: la Maratón de La Prensa-Gatorade, que en este 2026 celebra su edición número 50.Para él, esta carrera no solo representa una competencia, sino una tradición profundamente arraigada en la cultura hondureña. “Es el evento deportivo más importante del país, es algo que ya forma parte de nuestra cultura, todos los años miles de corredores se preparan y este año esperemos poder darles los mejores consejos y tips”, dijo.Su valor radica en que conecta generaciones y reúne a familias enteras alrededor del deporte.