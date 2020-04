'Escorpión' Ruiz se confiesa y relata lo que vivió cuando era un niño

La vida no ha sido fácil para muchos, uno de los que no tuvo una bonita infancia es el boxeador hondureño Josec 'Escorpión' Ruiz, él mismo ha relatado lo que le tocó vivir cuando era un pequeño.

Josec Fernando Ruiz Castillo, más conocido como, 'Escorpión', ahora vive en Miami, Florida, Estados Unidos, pero atrás quedó un bonita historia de superación gracias al boxeo.

El pugilista hondureño ha relatado a través de su cuenta de Instagram que de niño vendía pan de coco, también tabletas de leche, aceptó que le daba pena ya que los demás de su camada se burlaban de él.

Acepta que no ha sido fácil, el grupo de pequeños de los que se rodeaba le llamaban 'huerfanito', pero eso le fue sirviendo para ser más fuerte y empezar a cosechar éxitos en su vida.

"Vender pan de toco, tabletas de leche en las calles de Limón, Colón, mi primer trabajo, me daba pena y no por tener que hacerlo, si no porque era el centro de burla de los 'bravucones', aprovechados y de las niñas mimadas... Y luego ya no era el vende pan, si no 'el huerfanito'. Así nos llamaban a los que vivíamos en el 'Hogar Sor Leonarda'. Cuando me tocaba trabajar en grupo en la escuela decían; 'con 'el huerfanito', pero no los culpo, éramos muy niños para saber que la palabra huérfano es no tener a tus padres... Pero lo que no mata a un negro, lo vuelve más fuerte, seguramente ellos lo olvidaron, pero yo no, porque así somos los humanos, olvidamos lo que hacemos a los demás en minutos y recordamos lo que nos hacen toda la vida", escribió el boxeador hondureño.

Además cuenta que una vez le dijeron que él decía todas estas cosas para generar lástima a las demás personas, cosa que jamás había pensando.

"Una vez tenía una discusión acalorada con alguien y me dijo; 'Vos hablas de tus historias para que la gente te tenga lástima', y me quedé callado por unos minutos pensando; 'Será que eso piensa la gente de mí', ni siquiera se me había pasado algo así por la mente... Pero le dije; 'Sabes qué, ni siquiera lo hago por la gente ni por como van a reaccionar, lo hago por mí, mira donde he llegado y pueda Que no es mucho, pero para mí sí lo es y para los que no creían en mí aún más y mírame, me siento a tomar una cerveza con los 'bravucones' que me jodían, me siento a comer con la gente que no creía, no lo hago por ellos, lo hago para no olvidarme nunca de donde vengo ni de todo lo que tuve que pasar y para valorar y cuidar lo que tengo'. Aveces pienso que Dios tiene cierto sentido del humor, parte de mí infancia fue dura porque no podía defenderme y de grande me convertí en boxeador", cerró.

El 'Escorpión' ahora es representado por Williams Ramírez y su entrenador 'Moro' Fernández, quienes hicieron que el hondureño siguiera en el cuadrilátero. Su última pelea fue el 25 de noviembre del 2019.

PELEAS DE JOSEC 'ESCORPIÓN' RUIZ

Ramón De La Cruz Sena (Decisión Dividida)

Daulis Prescott (Nocaut técnico)

Nicolás Velásquez (Decisión Unánime)

José Castaño (Nocaut técnico)

Marcial Medrano (Nocaut)

Alexander Zeledón (Nocaut técnico)

Denilson Herrera (Nocaut técnico)

Manuel Chávez (Derrota)

Carlos Winston (Derrota)

Alfonso Pérez (Ganó)

Emmanuel Domínguez (Derrota)

Miguel Taveraz (Nocaut técnico)

Johnson Téllez (Ganó)

Jelier Pacheco (Nocaut técnico)

Rafael Castillo (Empató)

Miguel González (Nocaut)

Ezequiel Hamilton (Nocaut)

Norwin Galo (Ganó)

Miguel González (Nocaut técnico)

Francisco Reconco (Decisión Unánime)

Dimas Moncada (Decisión Unánime)

Carlos Paz (Decisión Unánime)

Juan García (Nocaut técnico)