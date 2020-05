Dardo para Michael Jordan: "Sólo era un anotador y hoy nadie querría jugar con él, LeBron es el mejor"  

Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA para muchos, no para Channing Frye, ya que le ha lanzado un duro dardo al '23' considerandolo sólo como un anotador.

Te puede interesar: Ella es la mujer que tuvo relaciones con Michael Jordan y Mike Tyson casi lo revienta en una fiesta



"Michael Jordan es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar. ¿Verdad? Contó con uno de los primeros equipo con dos 'tweeners' (jugadores de talla capaces de jugar en varias posiciones) como Dennis Rodman y Scottie Pippen. Rodman y Pippen... y podemos apuntar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente", comenzó diciendo Frye en el podcast 'Talkin 'Blazers' de la NBC donde habló de la serie "The Last Dance".

Channing Frye considera que LeBron James es mejor jugador que Michael Jordan.



Channing Frye siguió en lo suyo y lanzó otros dardos a Jordan: "Sólo tenía un trabajo, que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no querrían jugar con él".



Para muchos Frye estaría equivocado, ya que Michael fue 'Defensor del Año' en 1988, formó parte del 'Quinteto Defensivo Ideal' durante nueve temporadas y fue tres veces el mejor en 'robos de balón' de la liga.



El exjugador de Knicks, Blazers, Suns, Magic, Cavaliers y Lakers aseguró que: "Michael Jordan anotaría 50 puntos. No, no lo haría. Todos le harían un doble marcaje".





Y cerró: "Nunca tuve a Michael Jordan como mi mejor jugador de todos los tiempos. Me gusta argumentar que LeBron (James) es el número uno".



Channing Frye y LeBron James fueron compañeros en el histórico equipo de Cleveland Cavaliers que consiguió su primer anillo de la NBA en 2016.