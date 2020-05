Geovanni García, hombre que ingresó al fisicoculturismo por bajar de peso y hoy está en el cielo

Era un apasionado por el fisicoculturismo y este gusto lo desarrolló mediante una meta personal. José Geovanni García, hondureño de 44 años que perdió la vida la tarde del viernes en El Progreso, Yoro. Hombre que deja dos hijos luego que un grupo de desconocidos lo atacara a balazos y de forma preliminar se conoce que el hecho se dio por asaltarlo.

García tuvo el premio de participar en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2009, resultado que cosechó luego de proponerse bajar de peso hace varios años y en base a esfuerzo pudo culminar sus extensas horas de esfuerzo en el gimnasio.

“Él siempre fue un amante a los deportes tanto el fisicoculturismo como las carreras, las maratones y cosas así. Fue a los Juegos Panamericanos, la pasión de él fisicoculturismo inicia por bajar de peso y después él empezó a ver cambios en su cuerpo y comenzó a participar en torneos, luego puso su propio gimnasio”, inició contando a Diez uno de sus mejores amigos, Fabricio Aguilar.

Aguilar nos detalló que Geovanni García era su jefe pues contaba con un negocio de venta y reparación de venta de celulares.

“Él empezó como jefe mío y yo participaba también en los torneos, ahí nos conocimos en fisicoculturismo y ahí empecé a trabajar para él, hicimos amistad y nos mirábamos desde las seis de la mañana, éramos unidos trabajando y entrenando. Tenía un negocio de reparación y venta de celulares”, siguió detallando.

García inició desde abajo, previo a contar con sus negocios él se dedicaba a la venta de discos de música en la calle.

“Una persona humilde y luchadora, emprendía e iba con un paso adelante para triunfar. Nunca se dio por vencido en nada y cuando fracasaba lo volvía a hacer hasta que lo lograba. Una persona que empezó vendiendo discos en la calle con su mochila, inició y luego puso la venta y reparación de teléfonos, después con su gimnasio”.

“Tenía una niña y un niño. Yo acababa de salir del trabajo con él cuando pasó, me llaman y me dan la noticia cuando yo trato de buscar la manera de poder rescatarlo pero ya no se podía. Cuando sucedió el hecho venían unos compañeros atrás de él, lo encontraron y todavía tenía signos de vida”, continúo diciendo uno de los mejores amigos de Geovanni García.



Fabricio Aguilar también relató que tomaba a Geovanni como un ejemplo a seguir pues entrenaba con él cada día. “Entrenaba con él y me preparaba para las competencias, las personas que querían participar entonces entrenaban con él. Fue a varios lugares, fue al Caribe y en muchos otros torneos. Recuedo que él me decía que sin anabólicos se podía triunfar porque él lo hacía, yo siempre le decía que se merecía esa participación en los Panamericanos y mucho más. Una persona natural que siempre le hicieron sus prueba antidoping y donde no le encontraron, él decía que 'las personas naturales podemos llegar a triunfar'”.

“A las autoridades que investiguen y se logre dar con el paradero de estas personas, que apliquen el peso de la ley porque hay un Dios. Él luchó por su familia, por sus empleados y por ver bien a sus amistades. Si una persona no podía arreglar un teléfono porque no tenía dinero él le facilitaba las cosas o si alguien necesitaba bajar de peso él les ayudaba”, terminó contando Aguilar.