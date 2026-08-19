Golf: Se viene la "Copa Amigos 2026" a beneficio de la niñez sampedrana

La Fundación Amigos de Guarderías Infantiles hizo el lanzamiento oficial de la primera edición del Torneo de Golf Benéfico "Copa Amigos 2026", una iniciativa deportiva y social que se llevará a cabo este sábado 22 de agosto en las instalaciones del Club Campestre La Lima. El certamen nace con el propósito fundamental de recaudar fondos para sostener y fortalecer los programas integrales de educación, desarrollo e infraestructura que la organización ejecuta en favor de la infancia vulnerada de la zona norte. La contienda deportiva se disputará bajo la modalidad Scramble en parejas, abarcando las categorías A y B. La jornada arrancará desde las 7:00 a. m. con el recibimiento de los atletas, la entrega de kits de bienvenida y un desayuno protocolario, para posteriormente dar el escopetazo de salida (shotgun) a las 8:30 a. m. El evento social y deportivo culminará con un almuerzo de fraternidad, la ceremonia de premiación y una serie de rifas preparadas para los concursantes.

Entre los principales atractivos de la competencia destacan los ostentosos incentivos para los tiros de precisión. Se otorgará un vehículo Toyota Yaris Cross a quien logre un Hole in One en el hoyo 11 y una Cuatrimoto Bronco Legatus 150 para el Hole in One en el hoyo 4, sumado a los reconocimientos especiales de Closest to the Pin y Longest Drive. En total, serán 12 los jugadores galardonados entre ambas categorías, quienes disfrutarán además de estaciones de hidratación, degustaciones y experiencias exclusivas de las marcas patrocinadoras a lo largo del campo de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Fundación Amigos de Guarderías Infantiles ostenta un recorrido de 53 años de labor ininterrumpida en el país. Actualmente, la institución atiende de forma directa a más de 300 niños y niñas en sus centros educativos ubicados en San Pedro Sula y Choloma, brindándoles formación académica, esquema alimenticio completo y un entorno de protección seguro mientras sus padres cumplen con sus respectivas jornadas laborales. Desde su creación en 1972, la organización benéfica registra un impacto positivo en la vida de más de 25,000 infantes en el departamento de Cortés. Con el desarrollo de la Copa Amigos 2026, la directiva aspira a transformar la disciplina del golf en una vitrina de solidaridad y consolidar este torneo de carácter benéfico como un evento de tradición anual dentro del calendario deportivo hondureño. Las inscripciones para formar parte de este certamen continúan abiertas, ofreciendo a los participantes un paquete completo que incluye atención médica, alimentación, indumentaria conmemorativa y acceso a todas las actividades programadas. La invitación queda extendida para que la comunidad deportiva y empresarial de la zona centro-norte se sume a esta noble causa por el bienestar de las nuevas generaciones.

DETALLES DEL TORNEO DE GOLF