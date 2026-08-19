Golf: Se viene la "Copa Amigos 2026" a beneficio de la niñez sampedrana

La Fundación Amigos de Guarderías Infantiles hizo el lanzamiento oficial de la primera edición del Torneo de Golf Benéfico "Copa Amigos 2026", una iniciativa deportiva y social que se llevará a cabo este sábado 22 de agosto en las instalaciones del Club Campestre La Lima.
El certamen nace con el propósito fundamental de recaudar fondos para sostener y fortalecer los programas integrales de educación, desarrollo e infraestructura que la organización ejecuta en favor de la infancia vulnerada de la zona norte.
La contienda deportiva se disputará bajo la modalidad Scramble en parejas, abarcando las categorías A y B. La jornada arrancará desde las 7:00 a. m. con el recibimiento de los atletas, la entrega de kits de bienvenida y un desayuno protocolario, para posteriormente dar el escopetazo de salida (shotgun) a las 8:30 a. m. El evento social y deportivo culminará con un almuerzo de fraternidad, la ceremonia de premiación y una serie de rifas preparadas para los concursantes.
Entre los principales atractivos de la competencia destacan los ostentosos incentivos para los tiros de precisión. Se otorgará un vehículo Toyota Yaris Cross a quien logre un Hole in One en el hoyo 11 y una Cuatrimoto Bronco Legatus 150 para el Hole in One en el hoyo 4, sumado a los reconocimientos especiales de Closest to the Pin y Longest Drive.
En total, serán 12 los jugadores galardonados entre ambas categorías, quienes disfrutarán además de estaciones de hidratación, degustaciones y experiencias exclusivas de las marcas patrocinadoras a lo largo del campo de juego.
La Fundación Amigos de Guarderías Infantiles ostenta un recorrido de 53 años de labor ininterrumpida en el país. Actualmente, la institución atiende de forma directa a más de 300 niños y niñas en sus centros educativos ubicados en San Pedro Sula y Choloma, brindándoles formación académica, esquema alimenticio completo y un entorno de protección seguro mientras sus padres cumplen con sus respectivas jornadas laborales.
Desde su creación en 1972, la organización benéfica registra un impacto positivo en la vida de más de 25,000 infantes en el departamento de Cortés. Con el desarrollo de la Copa Amigos 2026, la directiva aspira a transformar la disciplina del golf en una vitrina de solidaridad y consolidar este torneo de carácter benéfico como un evento de tradición anual dentro del calendario deportivo hondureño.
Las inscripciones para formar parte de este certamen continúan abiertas, ofreciendo a los participantes un paquete completo que incluye atención médica, alimentación, indumentaria conmemorativa y acceso a todas las actividades programadas. La invitación queda extendida para que la comunidad deportiva y empresarial de la zona centro-norte se sume a esta noble causa por el bienestar de las nuevas generaciones.
DETALLES DEL TORNEO DE GOLF
¿Cuándo?: Sábado 22 de agosto de 2026
¿Dónde?: Club Campestre La Lima
⏰ Hora: Desde las 7:00 a. m. (Salida Shotgun 8:30 a. m.)
Grandes premios: ¡Un Toyota Yaris Cross para Hole in One en el hoyo 11 y una cuatrimoto en el hoyo 4!