¡Espacios de nivel! Condepor renueva las canchas de voleibol de playa

Guiadas por el liderazgo del Ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y la valiosa gestión del Viceministro de Deportes, las autoridades deportivas refuerzan su compromiso con la juventud, transformando los recintos que acogen diariamente a los atletas. Garantizar infraestructuras de primer nivel constituye el objetivo central de esta administración.
Como muestra de este esfuerzo constante, se ejecutan tareas de restauración integral en el área de voleibol de playa, enfocadas en la reparación del sistema de fontanería y la adecuada nivelación e incorporación de arena nueva.
Dichas intervenciones están orientadas a consolidar un entorno protegido, funcional y con estándares de excelencia, permitiendo que las nuevas generaciones disputen cada torneo, compartan su pasión y desplieguen su máximo potencial competitivo.
Esta renovación trasciende el simple acondicionamiento físico de una superficie de juego; representa la creación de plataformas donde brotan aspiraciones, se perfilan los campeones del mañana y se porta con alto honor la soberanía nacional.
Con cada infraestructura recuperada, el Gobierno consolida oportunidades reales de desarrollo e incentiva un estilo de vida saludable, asegurando escenarios aptos para los eventos deportivos nacionales e internacionales por venir.