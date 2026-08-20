¡Espacios de nivel! Condepor renueva las canchas de voleibol de playa

Guiadas por el liderazgo del Ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y la valiosa gestión del Viceministro de Deportes, las autoridades deportivas refuerzan su compromiso con la juventud, transformando los recintos que acogen diariamente a los atletas. Garantizar infraestructuras de primer nivel constituye el objetivo central de esta administración.

Como muestra de este esfuerzo constante, se ejecutan tareas de restauración integral en el área de voleibol de playa, enfocadas en la reparación del sistema de fontanería y la adecuada nivelación e incorporación de arena nueva.