Honduras recibe notición: Tegucigalpa albergará los Juegos Centroamericanos 2029

Tegucigalpa fue confirmada como sede de los próximos Juegos Centroamericanos 2029, según anunció Luis Oviedo, presidente de la Organización Centro Caribe Sport, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En su discurso de cierre, Oviedo reveló que sostuvo una comunicación el día anterior con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la que se confirmó que la capital hondureña albergará la próxima edición de los Juegos Centroamericanos. De esta manera, Tegucigalpa se prepara para recibir nuevamente una importante fiesta deportiva de la región.

El dirigente también informó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrán como próxima sede a Caracas, Venezuela, en 2030. Ambas designaciones representan nuevos retos para el deporte regional y colocan a Honduras ante la oportunidad de organizar un evento de gran relevancia internacional. Durante sus palabras, Luis Oviedo hizo énfasis en que el deporte debe mantenerse al margen de las diferencias políticas y destacó que “el deporte NO tiene banderas políticas”. El mensaje fue parte de su intervención en el cierre de una competencia que reunió a atletas de diferentes países de Centroamérica y el Caribe.