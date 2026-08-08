Honduras quedó lejos: así finalizó el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegaron a su final y el medallero dejó a Honduras en una posición que refleja una participación discreta en cuanto a cantidad de preseas, aunque con un momento histórico: la conquista de una medalla de oro por parte de Kevin Mejía. Tras más de 20 días de competencia, Honduras terminó en el puesto 17, con un total de nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

La única presea dorada para la delegación catracha llegó gracias a Kevin Mejía, quien se proclamó campeón en la lucha grecorromana, categoría de 97 kilogramos. El triunfo significó el primer oro de Honduras en esta edición de los Juegos. Sin embargo, el puesto 17 evidencia que Honduras quedó bastante lejos de los primeros lugares de la clasificación regional. México dominó ampliamente el medallero con 167 oros, 125 platas y 115 bronces, para 407 preseas, seguido por Colombia y Cuba. En el ámbito centroamericano, Honduras también quedó por debajo de varias delegaciones. Guatemala fue séptima, Panamá octava, El Salvador décimo y Costa Rica undécima. Honduras ocupó el quinto lugar entre los países centroamericanos que aparecen antes que Nicaragua y Belize en la tabla, mientras Nicaragua terminó en el puesto 21.

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Medallero final de Honduras

Oro: 1

Plata: 4

Bronce: 4

Total: 9 medallas

Posición: 17.º lugar

Así finalizó el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026