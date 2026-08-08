Honduras quedó lejos: así finalizó el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegaron a su final y el medallero dejó a Honduras en una posición que refleja una participación discreta en cuanto a cantidad de preseas, aunque con un momento histórico: la conquista de una medalla de oro por parte de Kevin Mejía.
Tras más de 20 días de competencia, Honduras terminó en el puesto 17, con un total de nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.
La única presea dorada para la delegación catracha llegó gracias a Kevin Mejía, quien se proclamó campeón en la lucha grecorromana, categoría de 97 kilogramos. El triunfo significó el primer oro de Honduras en esta edición de los Juegos.
Sin embargo, el puesto 17 evidencia que Honduras quedó bastante lejos de los primeros lugares de la clasificación regional. México dominó ampliamente el medallero con 167 oros, 125 platas y 115 bronces, para 407 preseas, seguido por Colombia y Cuba.
En el ámbito centroamericano, Honduras también quedó por debajo de varias delegaciones. Guatemala fue séptima, Panamá octava, El Salvador décimo y Costa Rica undécima. Honduras ocupó el quinto lugar entre los países centroamericanos que aparecen antes que Nicaragua y Belize en la tabla, mientras Nicaragua terminó en el puesto 21.
Medallero final de Honduras
Oro: 1
Plata: 4
Bronce: 4
Total: 9 medallas
Posición: 17.º lugar
Así finalizó el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
1. México — 167 oro, 125 plata, 115 bronce — 407 medallas
2. Colombia — 91 oro, 98 plata, 77 bronce — 266 medallas
3. Cuba — 51 oro, 48 plata, 56 bronce — 155 medallas
4. Venezuela — 49 oro, 70 plata, 97 bronce — 216 medallas
5. República Dominicana — 46 oro, 37 plata, 67 bronce — 150 medallas
6. Puerto Rico — 34 oro, 35 plata, 55 bronce — 124 medallas
7. Guatemala — 18 oro, 32 plata, 44 bronce — 94 medallas
8. Panamá — 8 oro, 8 plata, 8 bronce — 24 medallas
9. Trinidad y Tobago — 6 oro, 5 plata, 10 bronce — 21 medallas
10. El Salvador — 6 oro, 4 plata, 14 bronce — 24 medallas
11. Costa Rica — 5 oro, 6 plata, 15 bronce — 26 medallas
12. Guyana — 3 oro, 1 plata, 2 bronce — 6 medallas
13. Barbados — 2 oro, 5 plata, 2 bronce — 9 medallas
14. Aruba — 2 oro, 2 plata, 7 bronce — 11 medallas
15. Guadalupe — 2 oro, 0 plata, 3 bronce — 5 medallas
16. Jamaica — 1 oro, 4 plata, 6 bronce — 11 medallas
17. Honduras — 1 oro, 4 plata, 4 bronce — 9 medallas
18. Islas Bermudas — 1 oro, 1 plata, 4 bronce — 6 medallas
19. Haití — 1 oro, 1 plata, 3 bronce — 5 medallas
20. Granada — 1 oro, 0 plata, 1 bronce — 2 medallas
21. Nicaragua — 0 oro, 3 plata, 4 bronce — 7 medallas
22. Bahamas — 0 oro, 2 plata, 2 bronce — 4 medallas
23. Islas Vírgenes — 0 oro, 1 plata, 3 bronce — 4 medallas
24. Santa Lucía — 0 oro, 1 plata, 1 bronce — 2 medallas
25. Antigua y Barbuda — 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla
26. Islas Vírgenes Británicas — 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla
27. Curazao — 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
28. Belice — 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
29. Islas Caimán — 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
30. Surinam — 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
31. San Vicente y las Granadinas — 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla