Axel Pavón deja en alto a Honduras con un cuarto lugar en Santo Domingo 2026

Axel Pavón dejó en alto el nombre de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conseguir una destacada cuarta posición general en la competencia de levantamiento de pesas. El atleta catracho volvió a demostrar su nivel competitivo al medirse ante algunos de los mejores exponentes de la región.

Durante su participación, Pavón mostró fortaleza, concentración y determinación en cada uno de sus levantamientos, consiguiendo buenos registros tanto en la modalidad de Arranque como en el Envión. Su desempeño le permitió mantenerse en los primeros lugares de una exigente competencia internacional.