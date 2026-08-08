Axel Pavón deja en alto a Honduras con un cuarto lugar en Santo Domingo 2026

Axel Pavón dejó en alto el nombre de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conseguir una destacada cuarta posición general en la competencia de levantamiento de pesas. El atleta catracho volvió a demostrar su nivel competitivo al medirse ante algunos de los mejores exponentes de la región.
Durante su participación, Pavón mostró fortaleza, concentración y determinación en cada uno de sus levantamientos, consiguiendo buenos registros tanto en la modalidad de Arranque como en el Envión. Su desempeño le permitió mantenerse en los primeros lugares de una exigente competencia internacional.
El cuarto puesto conseguido en Santo Domingo representa un resultado importante dentro de la carrera deportiva del pesista hondureño, quien continúa sumando experiencia en escenarios internacionales. Su actuación también refleja el trabajo y la disciplina que ha mantenido para seguir creciendo dentro de esta disciplina.
Tras su destacada actuación, CONDEPOR se sumó a las felicitaciones para Axel Pavón, reconociendo el esfuerzo, compromiso y entrega demostrados durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La institución también reiteró su respaldo a los atletas hondureños que representan al país en esta importante competencia regional.
El resultado obtenido por Pavón se convierte así en una motivación para continuar trabajando de cara a sus próximos desafíos internacionales. CONDEPOR y el deporte hondureño celebran su desempeño y le brindan todo su apoyo, con el deseo de que continúe cosechando éxitos y llevando con orgullo la bandera de Honduras en futuras competencias.