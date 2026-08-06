Honduras cae y México supera récord: medallero de los Juegos Centroamericanos

A falta de dos días para el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el medallero general continúa siendo liderado con autoridad por México, mientras que Honduras permanece entre las delegaciones de media tabla. La delegación mexicana ocupa el primer lugar de la clasificación con 147 medallas de oro, 96 de plata y 92 de bronce, para un impresionante total de 335 preseas, confirmando una vez más su dominio en el deporte centroamericano y caribeño. México con esta cifra de medallas de oro, los aztecas alcanzan un nuevo récord para la delegación nacional. Con esta cosecha, el equipo mexicano superó la marca que había establecido hace tres años en los Juegos de San Salvador 2023, donde consiguió su mejor registro de preseas doradas en la historia de la justa regional.

En la segunda posición aparece Colombia, que suma 70 oros, 80 platas y 69 bronces, alcanzando un total de 219 medallas, mientras que Cuba completa el podio con 41 oros, 37 platas y 45 bronces, para 123 preseas. El cuarto lugar pertenece a Venezuela, que registra 32 medallas de oro, 51 de plata y 83 de bronce, acumulando 166 metales. Por su parte, Puerto Rico se ubica en la quinta posición con 25 oros, 29 platas y 38 bronces, para un total de 92 medallas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La representación anfitriona de República Dominicana marcha en el sexto puesto con 25 oros, 24 platas y 58 bronces, alcanzando 107 medallas y manteniéndose en la pelea por escalar posiciones en la recta final de las competencias. Más abajo en la clasificación se encuentran Guatemala, séptima con 77 medallas, seguida por El Salvador, que ocupa el octavo lugar con 21 preseas. Costa Rica es novena con 23, mientras que Trinidad y Tobago cierra el Top 10 con 18 metales. Panamá aparece en la undécima posición con 15 medallas, seguido de Guyana con 6, Aruba con 7, Guadalupe con 5 y Barbados con 7 preseas.

HONDURAS BAJA DOS PUESTOS

En el caso de Honduras, la delegación nacional ocupa el puesto 16 del medallero, con una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, para un total de nueve preseas, un resultado que mantiene al país por delante de Jamaica, Haití y Nicaragua en la clasificación mostrada. Honduras ha bajado dos puestos en comparación a ayer que se mantenía en el puesto 14.

Jamaica figura en el puesto 17 con una medalla de oro, dos de plata y seis de bronce, mientras que Haití es décimo octavo con cuatro preseas y Nicaragua aparece con cinco medallas, aunque sin títulos dorados. Con varias finales aún por disputarse, el medallero continúa abierto para movimientos en la parte media de la tabla, especialmente entre las delegaciones que buscan mejorar su posición antes de la clausura de los Juegos. Sin embargo, México ya ha consolidado una ventaja considerable en la cima y se perfila para finalizar nuevamente como la máxima potencia deportiva de la región. ACÁ PUEDES VER EL MEDALLERO COMPLETO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026