La gran jugada de Mauricio Dubón ante los Yankees en la MLB

El hondureño Mauricio Dubón volvió a brillar en las Grandes Ligas con una destacada actuación en el juego de los Bravos de Atlanta ante los Yankees de Nueva York. El pelotero sampedrano fue figura clave tanto a la ofensiva como a la defensiva en la mítica cancha del Yankee Stadium.
En su primer turno al bate, Dubón conectó un hit que impulsó la primera carrera del partido para su equipo. Aunque la jugada terminó con un out de su compañero Ozzie Albies al intentar llegar a tercera base antes de cruzar el plato, el batazo del catracho marcó el ritmo del encuentro a favor de Atlanta. En total, Dubón cerró la jornada ofensiva registrando un imparable en cuatro turnos.
El momento más espectacular del juego llegó en la recta final, cuando el hondureño lució sus facultades defensivas en el jardín central.
Dubón protagonizó una de las mejores atrapadas de la temporada al saltar pegado a la barda y robarle un jonrón al bateador Spencer Jones, apagando el peligro para los Yankees y asegurando la ventaja de su equipo.
Esta brillante jugada demuestra por qué el catracho ya cuenta con dos Guantes de Oro en su carrera y sigue perfilándose como candidato para ganar un tercero.
Además, el jugador continúa haciendo historia para el deporte nacional tras haber superado reciéntemente la barrera de los 600 hits en la MLB, consolidándose como el máximo referente del béisbol hondureño.