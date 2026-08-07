La gran jugada de Mauricio Dubón ante los Yankees en la MLB

El hondureño Mauricio Dubón volvió a brillar en las Grandes Ligas con una destacada actuación en el juego de los Bravos de Atlanta ante los Yankees de Nueva York. El pelotero sampedrano fue figura clave tanto a la ofensiva como a la defensiva en la mítica cancha del Yankee Stadium.

En su primer turno al bate, Dubón conectó un hit que impulsó la primera carrera del partido para su equipo. Aunque la jugada terminó con un out de su compañero Ozzie Albies al intentar llegar a tercera base antes de cruzar el plato, el batazo del catracho marcó el ritmo del encuentro a favor de Atlanta. En total, Dubón cerró la jornada ofensiva registrando un imparable en cuatro turnos.