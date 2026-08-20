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CONDEPOR renueva la cancha de tenis en la Villa Olímpica para CODICADER 2026

Las renovaciones no solo beneficiarán a los deportistas, sino también a sus familiares y al público que acude a disfrutar de las diferentes disciplinas.

20 de agosto de 2026 a las 14:53
CONDEPOR renueva la cancha de tenis en la Villa Olímpica para CODICADER 2026
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¡A toda marcha! CONDEPOR ya está trabajando en la renovación de las canchas de tenis de la Villa Olímpica para los Juegos CODICADER 2026.
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La Villa Olímpica avanza con nuevos trabajos de recuperación y modernización, fortaleciendo sus diferentes espacios deportivos para beneficio de los atletas hondureños.
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Las labores se desarrollan bajo la visión del Ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el Viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quienes impulsan la transformación del complejo deportivo.
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En esta ocasión, las mejoras se concentran en el área destinada a la práctica del tenis, donde se ejecutan trabajos para renovar la imagen de sus instalaciones.
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Uno de los principales cambios se observa en las graderías de las canchas, que están siendo restauradas y recibirán una nueva capa de pintura.
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Estas acciones forman parte del proceso de recuperación que busca devolverle una mejor apariencia y funcionalidad a los espacios de la Villa Olímpica.
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El proyecto también contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de las siete canchas de tenis que forman parte de este importante complejo deportivo.
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Los trabajos permitirán que estos escenarios cuenten con mejores condiciones para recibir competencias y actividades relacionadas con el deporte nacional.
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Uno de los objetivos principales es preparar las instalaciones para el desarrollo de los Juegos CODICADER 2026, brindando espacios adecuados para los jóvenes atletas
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De esta manera, CONDEPOR mantiene su compromiso de mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer escenarios más seguros, dignos y agradables para todos.
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Las renovaciones no solo beneficiarán a los deportistas, sino también a sus familiares y al público que acude a disfrutar de las diferentes disciplinas.
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Cada intervención representa un paso más en el propósito de recuperar el brillo de la Villa Olímpica y convertir sus espacios en escenarios acordes con las necesidades de los atletas.
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