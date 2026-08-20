CONDEPOR renueva la cancha de tenis en la Villa Olímpica para CODICADER 2026

¡A toda marcha! CONDEPOR ya está trabajando en la renovación de las canchas de tenis de la Villa Olímpica para los Juegos CODICADER 2026.
La Villa Olímpica avanza con nuevos trabajos de recuperación y modernización, fortaleciendo sus diferentes espacios deportivos para beneficio de los atletas hondureños.
Las labores se desarrollan bajo la visión del Ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el Viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quienes impulsan la transformación del complejo deportivo.
En esta ocasión, las mejoras se concentran en el área destinada a la práctica del tenis, donde se ejecutan trabajos para renovar la imagen de sus instalaciones.
Uno de los principales cambios se observa en las graderías de las canchas, que están siendo restauradas y recibirán una nueva capa de pintura.
Estas acciones forman parte del proceso de recuperación que busca devolverle una mejor apariencia y funcionalidad a los espacios de la Villa Olímpica.
El proyecto también contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de las siete canchas de tenis que forman parte de este importante complejo deportivo.
Los trabajos permitirán que estos escenarios cuenten con mejores condiciones para recibir competencias y actividades relacionadas con el deporte nacional.
Uno de los objetivos principales es preparar las instalaciones para el desarrollo de los Juegos CODICADER 2026, brindando espacios adecuados para los jóvenes atletas
De esta manera, CONDEPOR mantiene su compromiso de mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer escenarios más seguros, dignos y agradables para todos.
Las renovaciones no solo beneficiarán a los deportistas, sino también a sus familiares y al público que acude a disfrutar de las diferentes disciplinas.
Cada intervención representa un paso más en el propósito de recuperar el brillo de la Villa Olímpica y convertir sus espacios en escenarios acordes con las necesidades de los atletas.