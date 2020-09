La enorme cantidad de dinero que tendrá que pagar Djokovic por desacierto en el US Open

Tras la polémica expulsión de Novak Djokovic del US Open 2020 por el pelotazo hacia la garganta de la jueza central en el partido de la cuarta ronda del torneo , las noticias sobre el número uno del ranking ATP son cada vez más llamativas, y sus consecuencias son más fuertes.

Rompe el silencio el rival de Djokovic en US Open: "No se le puede reprochar la decisión a la jueces"



Este lunes la Asociación de Tenis en Estados Unidos (USTA por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado donde menciona otro castigo hacia el tenista serbio por lo cometido en el US Open 2020.



“De acuerdo al reglamento de los Grand Slam y seguido acto intencional de golpear una pelota peligrosamente y sin medir las consecuencias, el US Open descalificó a Novak Djokovic. Por la descalificación, Djokovic perderá todos los puntos sumados en el torneo y deberá abonar una multa por el valor del dinero ganado”, emitió USTA.



Novak Djokovic, además de su expulsión del torneo, deberá pagar la cifra de los 250 mil dólares que ganó por su clasificación a la cuarta ronda del US Open, al igual que se le restarán todos los puntos de ranking que encajó a lo largo de esta competencia.



Hay que añadirle, que el serbio también ha sido multado con la suma de 10 mil dólares debido a su conducta antideportiva, donde incumplió las normas del campeonato tras golpear accidentalmente a un juez de línea en la garganta con una pelota después de perder un juego.

La multa ya mencionada, es la mitad de los 20 mil dólares que se le puede quitar a un jugador por violar la cláusula de conducta antideportiva del libro de reglas del Grand Slam.



Djokovic se rehusó a brindar conferencia de prensar tras su eliminación del US Open en el partido que jugaba ante el español Pablo Carreño, quien avanzó posteriormente a cuartos de final.



La negación del serbio a hablar con los medios, le costará 20 mil dólares, ya que es un acto que cada tenista debe cumplir después de cada juego un torneo de esta magnitud.



Novak, prefirió abandonar el Billie Jean King Tennis Center, escenario que abarco tal acontecimiento y decidió dirigirse a su casa para mandar un mensaje a través de las redes sociales.





El número uno del tenis mundial, escribió desde su cuenta de Twitter sus pensamientos por lo ocurrido, disculpándose primordialmente. “Toda esta situación me ha dejado triste y vacío. Gracias a Dios, ella (jueza) está bien. Me disculpo enormemente por haberle causado tal estrés. No fue intencionado", declaró.