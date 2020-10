NBA: Los Heat encienden las alarmas para el Game 2 de las Finales, Dragic y Adebayo son bajas indefinidas

Los Miami Heat siguen en vilo este jueves por las lesiones de Goran Dragic y Bam Adebayo, sufridas la víspera en la apertura de las Finales de la NBA, que podrían dejarles sin dos de sus jugadores más importantes para el segundo choque del viernes.



Tanto el base esloveno como el joven pívot tuvieron que abandonar la cancha de Disney World en el estreno de las Finales, en la que los Heat cayeron por 116 a 98, y su participación el viernes está en el aire.





El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, confió el jueves en que su plantilla es suficientemente profunda para mantenerse competitiva, subrayando los estrechos lazos que han forjado en estos dos meses y medio en la sede "burbuja" de Disney World.



"En este momento, todo el mundo está en cubierta, y no es como si los chicos que potencialmente entren en la rotación no hubieran jugado antes; Estos chicos tienen confianza y han jugado un gran papel para nosotros durante todo el año. Nuestra profundidad ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Tendremos que ver mañana quién está disponible y hacer los ajustes correspondientes", dijo el técnico



Por el momento, en el último reporte de los Heat el estado de Dragic y el de Adebayo aparecen como "dudoso" para el juego del viernes. La lesión que más preocupa a Miami es la de Dragic, de 34 años, quien se dañó el pie izquierdo en una entrada a canasta a cuatro minutos y 31 segundos de llegar al descanso. La acción pasó inadvertida hasta que el base no compareció en la segunda mitad en la pista.

Este jueves los Heat confirmaron que Dragic, que era su máximo anotador en estos playoffs con 20 puntos por partido, sufrió un desgarro en la fascia plantar izquierda.



De su lado, Adebayo (17,8 puntos, 10,9 rebotes y 4,6 asistencias de media en estos playoffs) se retiró al vestuario en el tercer cuarto después de una mala caída tras chocar con Dwight Howard. La resonancia magnética detectó que el pívot All-Star, de 23 años, sufrió una distensión en el lado izquierdo de su cuello.



La participación de Dragic y Adebayo fue crucial para que los Heat -quintos de la Conferencia Este en la fase regular- fueran eliminando favoritos hasta alcanzar las Finales ante los poderosos Lakers de LeBron James y Anthony Davis, quienes impusieron su ley en el primer partido combinándose para anotar 59 puntos.