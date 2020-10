Bernardo Osuna, experto en boxeo de ESPN: ''Teófimo tiene una explosiva mano derecha para derrotar a Lomachenko''

Vasyl Lomachenko y Teófimo López se enfrentarán este próximo sábado en la que para muchos es la mejor pelea de un atípico 2020, con cuatro cinturones mundiales de la división de peso ligero en juego. Será en el MGM Grand Conference Center, de Las Vegas.

El ucraniano, dueño de los cinturones de WBA, WBO y WBC, peleó por última vez el 31 de agosto del 2019, cuando derrotó por decisión unánime a Luke Campbell en Londres. Por su parte, el estadounidense, de sangre hondureña, viene de conquistar el cinturón de la FIB gracias a su victoria por nocaut técnico en el segundo round ante Richard Commey, el pasado 14 de diciembre en el Madison Square Garden.

Previo a esta esperada pelea, DIEZ dialogó con uno de los expertos en el boxeo como lo es Bernardo Osuna, quien labora como comentarista para ESPN y estará llevando todas las incidencias del combate. El periodista señala que la pelea de Teófimo es una de las más grandes de los últimos años, siendo un deleite para los amantes a este deporte. Además cree que el 'gringo catracho' tiene las condiciones para salir con la victoria.

¿Por qué esta pelea es tan llamativa?

''Porque están en juego los cuatro cinturones lo cual es raro en este deporte, pasando solo una vez en las últimas tres décadas, porque los boxeadores de hoy en día prefieren mantener el cero en su récord y hoy tenemos a dos boxeadores que en apenas 16 peleas están buscando la gloria, lo cual rara vez se ve, diciendo 'yo quiero la gloria'. Esto es lo que necesita el boxeo, estos mega combates y ambos están dispuestos. Aquí la gran diferencia es que sus 15 peleas son muy diferentes. Téofimo está tomando un reto importante, dice que ahora es el momento y que si hace la noche de su vida pasara a la historia. El boxeo necesita gente que se atreva a ser grande y algo que hace ambos''.

¿Sientes que Teófimo está a la altura?

''Creo que Téofimo tiene todas las herramientas para ganarle a Vasyl Lomachenko. Tiene una explosiva mano derecha, gancho de izquierda letal, y lo que se ha visto en sus doce nocout es su velocidad tanto de manos, como de piernas, lo cual siempre pasa desapercibido. Mucha gente solo ve los KO y no la trayectoria JJOO y amateur de López, es la gran diferencia. Mucha gente maravilla lo que logra Lomachenko en trabajo de piernas y velocidad de manos, la forma que hace ver peleadores extraordinarios en ordinarios que les hace rendir. El trabajo mental es el reto más grande que tendrá que superar Teo. Lo acabo de ver hace poco en la arena y está en una excelente condición física, inclusive me dijo: 'óyeme, me siento hasta flaco, pesaba 158 libras al inicio de la preparación debido a la pandemia'. No tiene problemas de peso, está en un muy buen humor y eso habla muy bien de él. Boxísticamente tiene con qué, potencia tiene con qué, pero el reto de Vasyl es ganarle en la cabeza porque él siempre gana mentalmente, más allá del aspecto físico''.

''Teófimo tiene con qué. Jorge Linares le conectó un derechazo a Loma y lo dejo sentado, si Teófimo logra eso puede que no se levante. Teó tiene la potencia de puños y un gancho de izquierda. Loma se ha visto en peleas anteriores que no le gusta que le trabajen al cuerpo, aunque él lo hace también. Esas son las dos formas que Teófimo puede ganarle a Lomachenko: estrellando esa mano derecha contundente como lo ha hecho y trabajando esa izquierda al cuerpo, las claves de López para ganar, pero es difícil. Tanto dijimos con Floyd que Pacquiao podía noquearlo y el chino maidana y que otros podían, al fin de cuentas tienes que lograrlo primero antes de poder encontrarlo. Ese será el reto de Teó en contra de Loma, aunque él no tiene esa aura Vasyl en los ojos de López y ese es un reto importante ya superado, mental y psicológicamente''.

Lo más fuerte de Lomachenko para hacerle daño a Teófimo

''Veo a Lomachenko como un genio con las piernas. Su trabajo de piernas es excelso, sus formas de buscar ángulos de ataque y de salida es muy complicado, lo hemos visto contra peleadores de alto nivel, hace ver sumamente fácil sus victorias. Su nivel de concentración la trabajó él con su padre y con ciencia. Cada cosa que hace Loma viene respaldada con ciencia, datos que se convierten en ejecución y por ende en triunfos. Cuando se basa en la ciencia y ese trabajo reditúa en triunfos creo que esa es la gran ventaja de Loma en contra de Teó''.

¿Llegan parejo los boxeadores o hay leve ventaja para algún lado?

''Todo el mundo ve la pelea de todos lados (o sea, pareja). Lo bonito de este combate es que hay formas de ganar para ambos peleadores. No hay un ganador predeterminado al momento de sonar la campana donde dices 'ya se ganó'. No te tienes que engañar en pensar como: 'Si Teófimo conecta esa mano derecha lo puede noquear'. No, López tiene el boxeo para entrar y complicar a Vasyl, tiene los aspectos físicos y la potencia en los puños para hacer que Loma pelee un combate distinto. Pero de igual forma, Loma tiene el boxeo y los reflejos para hacer que López cambie el aspecto físico del combate y también mental, cuestionarse si está al nivel del ucraniano o demás. Pero también, una mano derecha de Teófimo en contra de Vasyl es decir: 'Nadie me ha pegado tan duro. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué momento llega? ¿Si es temprano, cómo voy a ajustar y aguantar este vendaval de golpes el resto del combate o si llega tarde, cómo sobrevivir lo que falta de combate o si llevo suficiente ventaja para poder sobrellevar el duelo?'. Hay muchos matices y formas de analizar este combate y por eso creo que ha capturado la imaginación del mundo boxístico porque este es un combate que no tiene un ganador predeterminado y estas como: 'Si este peleador hace esto gana, si esto otro esto gana' y este tipo de combates necesita el boxeo, peleas parejas y que sea una interrogante quién ganará el duelo entre Lomachenko y López''.

¿Será una pelea tan corta como dijo Teófimo a pesar de que ambos vienen en condiciones muy altas?

''Teófimo lo dice porque solamente en dos ocasiones ha pasado del séptimo round, entonces una sola vez llegó a los 12 episodios donde se juega la etapa de campeonato con todos los cinturones. Él ve su mejor oportunidad no tirarse encima de Lomachenko, ya que cualquier peleador que lo hace contra Loma sale aturdido con un gran contra ataque y un peleador con ángulos. Él cree que su mejor oportunidad es en los primeros seis asaltos porque es donde se sentirá más fuerte y es donde siente que tendrá más oportunidades. Lomachenko es igual a Floyd en lo psicológico y mental porque cuando ellos reciben esos datos y los computan internamente, tú ves que te figuran y cuidado porque cambia completamente el combate a su favor. Por eso Teófimo dice: 'Si yo salto y voy encima de él primero, y él tiene que pensar como quitarse mi mano derecha o mi gancho al hígado, porque la mejor forma de afrontar a un peleador escurridizo es darle al cuerpo'. Esas son las claves de Teófimo para este combate porque es una pelea que tiene muchas entradas y salidas para ambos peleadores''.

¿Post pandemia en lo más llamtivo que habrá en el ring?

''Sí. Desde el principio todo el mundo quería y anhelaba este duelo que se supone que iba a estar en la primavera, pero llegó la pandemia y en lugar de tener 20 mil almas en el MSG se disputará en una burbuja con poca gente, solamente con producción y uno que otro invitado, y eso puede cambiar completamente el aspecto mental de un peleador. Hemos visto en la burbuja desde junio como peleadores que no necesitan del grupo, sobresalen y como otros que depende del público cuando están en apuros y no tienen el apoyo del público. El ambiente estéril será clave en cómo va a reaccionar cada uno''.

¿La parte mental será más clave que lo físico?

Sí, completamente. El nivel sublime de concentración de Lomachenko lo hemos visto a lo largo de su carrera y lo que necesitamos ver es ese mismo nivel élite de concentración de Teófimo, ya que tiene que venir preparado a pelear los 12 rounds y superar lo que se viene arriba de tu rival por si no logra noquearlo, tiene que estar preparado mental y anímicamente. 36 minutos se dicen fácil, pero cuando estás pensando y es la pelea más grande de tu carrera, la gente no entiende lo que es subir de nivel, la tensión que sientes en tus músculos, la adrenalina en tus venas y de repente en el séptimo u octavo round dices 'ya no tengo energía, tenía todo y ahora nada, que hago?', que si le pasa a Téofimo López en el combate más grande de su carrera podría ser un reto insuperable para él. Téo maneja bien sus emociones, es un peleador latino, es un peleador que es muy emotivo y que se deja llevar por esa rabia y furia que siente, lo que le puede jugar en su contra si no sabe controlarlo''.

¿Cómo es el ambiente que has palpado hasta este momento?

''El ambiente es estéril. El ambiente lo estamos viendo en redes sociales donde está llamando muchísimo la atención y es la única manera de medir el interés de la gente, ya que no hay taquilla o pago por evento. Entonces no tienes esas mismas formas de medir este combate más que las redes sociales y ahí todo el mundo tiene las discusiones del desarrollo de la pelea de una manera interesante. Es muy intrigante ver cómo puedan reaccionar Lomachenko y López, Loma lo va a ver en cualquier parte del mundo y hará lo mismo de siempre, ya que es un ganador nato, solamente ha perdido dos carreras como pro y amateur por decisión dividida, él sabe lo que es ganar y esa experiencia la tiene Vasyl Lomachenko.

¿A quién le pones la chapita, por quién te decantas?

''Fíjate que no, no puedo. Mi regla para dar pronósticos la suelo dar tras el pesaje oficial, ya que es donde tú ves cuanto se trabajó o te sacrificas para dar el peso. Teófimo López luce en optima condición física y con un gran nivel de confianza, pero si no es hasta el día donde se suban a medirse para ver cuánto tuvieron que entregar de sí mismos para ir al ring no me gusta dar un pronóstico''.

''Arropen a su campeón. Él se siente hondureño, como siempre él dice 'el gringo catracho'. El siente y vive la cultura hondureña, el representó a Honduras en los Juegos Olímpicos. Arrópenlo, no cometan el error que hacen muchos mexicanos en decir 'es un peleador México-americano, no es nuestro', no, es suyo, si él los quiere entonces ustedes quiéranlo. Lo que más le puedo pedir al pueblo catracho es un peleador joven y que vive la bandera de las cinco estrellas, estando sumamente orgulloso de que su padre sea hondureño y que sienta esas raíces. Así que quiéranlo, arrópenlo y festéjenlo, vivan a través de él los logros que el siente que ha logrado para su país''.