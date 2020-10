Especialistas atizan contra jueza que vio ganar 11 asaltos a Teófimo López sobre Lomachenko

El boxeador hondureño Teófimo López se convirtió en el nuevo campeón unificado del peso ligero tras vencer al ucranino Vasyl Lomachenko por decisión unánime.

"Nació un nuevo rey": Lo que dice la prensa tras triunfo de Teófimo López sobre Lomachenko

Tras finalizar los 12 rounds, los jueces anunciaron la puntuación de 116-112, 117-111 y 119-109 en favor del catracho, lo que desató la molestia de los expertos.

Luego se conocieron las tarjetas de las puntuaciones y la jueza Julie Lederman, que vio a López ganar 11 asaltos y apenas uno para Lomachenko, recibió duras críticas.

"Julie Lederman con la tarjeta de puntuación 119-109. No estoy seguro de que deba juzgar otra pelea de campeonato. Absolutamente indignante. Loma claramente ganó 8, 9, 10 y 11", dijo el periodista Mike Coppinger de The Athletic.

El juez Steve Wesfeld le dio la puntuación 117-11 a Teófimo y en la cartilla indicó que el catracho ganó nueve de los 12 round. Tim Cheatham dio un 116-112 en favor de Teófimo y vio ocho round ganados para este contra cuatro de Lomachenko.

Si hay algo en lo que los tres concuerdan es que López ganó de forma indiscutible los primeros siete asaltos y el número 12.

"Vamos a las tarjetas de puntuación: 116-112, 119-109, 117-111 todo para el ganador y ahora el campeón mundial unificado de peso ligero Teófimo López. Mala tarjeta de Julie Lederman con 11-1", escribió el especialista en boxeo Dan Rafael, de BoxingScene.com.

Bob Arum, promotor de la pelea también se mostró en contra de la jueza Lederman.

"López ganó, 7-5 es la forma en que lo anoté. Puedo ver 8-4, esa es una posibilidad. Pero no puedes anotarlo 11 asaltos a 1 y decir que viste la pelea. Noveno, décimo y undécimo no estuvieron cerca. Aconsejaría a cualquier luchador pedirle a la comisión que no nombre a Julie Lederman", cerró.