Teófimo López pone a temblar a Top Rank e ESPN; su próxima pelea podría ser con otra promotora

El boxeador hondureño Teófimo Lopez rechazó la oferta de 1.25 millones de dólares que le hizo Top Rank para el combate mandatorio de la FIB ante el australiano George Kambosos por lo que la pelea va a subasta y existe la posibilidad de que otra promotora la organice.

A inicios de la semana, la FIB ordenó la subasta porque el mánager de Teófimo, David McWater, no llegó a un acuerdo con la promotora que dirige Bob Arum.

"Me encanta la plataforma en la que estoy, ESPN y Top Rank. Todo lo que me importa ahora es que son solo negocios. A eso se reduce todo, no es nada personal. Si no podemos cumplir con los términos, entonces supongo que llevaré mi talento a South Beach", dijo en diálogo con Mark Kriegel de ESPN.

Y agregó: “Tienes al mejor luchador del mundo en esa pantalla. Todo es pagar cuotas y eso es lo que hicimos. Pagamos nuestras deudas. Soy Teofimo, el luchador favorito de tu luchador favorito. Eso marca la pauta y todos deben entenderlo. Soy el mejor en la división, estoy aquí por la gloria y seguir adelante. Si no puede cumplir con los términos, como dije, vamos a llevar nuestros talentos a otra parte".

La licitación será el jueves 18 de febrero y le dará al ganador el derecho a promover la pelea. Esto dejaría a Top Rank y a ESPN sin la organización de la cartelera de una de sus máximas estrellas.

Bob Arum, presidente de Top Rank, en entrevista con The Athletic dijo que evaluaron el valor del combate y de acuerdo a ello presentaron su oferta.

“Si una pelea es extremadamente importante para ESPN, entonces cambiaremos nuestra posición y posiblemente evaluaremos dar más. Pero si la bolsa que piden es más de lo que podemos pagar, simplemente pasamos y dejamos que alguien más lo haga. Esa es la única manera en la que no dejas los negocios", dijo.

López (16-0, 12 KOs) hace cuatro meses derrotó a Vasiliy Lomachenko y se convirtió en el campeón de peso ligero de la AMB, la FIB y la OMB.

Antes de la pelea de López-Lomachenko, el fundador de Top Rank, Bob Arum, elogió los esfuerzos de ESPN para hacer que esa pelea fuera económicamente viable durante la pandemia de COVID-19. Se llevó a cabo en Las Vegas sin afición.